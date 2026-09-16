San Miniato a Lineapelle, la Giunta incontra le aziende del territorio

È stato soprattutto un momento di confronto con le imprese quello della visita della Giunta comunale di San Miniato a Lineapelle, in programma a Milano dal 15 al 17 settembre. Sono 35 le aziende del territorio presenti alla manifestazione internazionale dedicata alla pelle, al cuoio e alla filiera della moda e della pelletteria.

La delegazione del Comune, composta dal Sindaco Simone Giglioli, dagli assessori Azzurra Bonaccorsi, Marco Greco ed Elena Maggiorelli e dal presidente del Consiglio comunale Marco Betti, ha incontrato gli imprenditori e visitato gli stand per raccogliere valutazioni sull'andamento del mercato e sulle prospettive del settore.

Il confronto arriva in una fase ancora delicata per il comparto conciario, caratterizzata da una domanda internazionale debole e dalle difficoltà che stanno interessando in particolare il mercato del lusso e della moda. Lineapelle rappresenta quindi anche un'occasione per verificare direttamente gli orientamenti del mercato, incontrare clienti e operatori e presentare nuovi prodotti e lavorazioni.

“Abbiamo voluto essere qui per incontrare direttamente le nostre imprese e ascoltare da vicino quello che stanno vivendo – dichiara il sindaco di San Miniato –. Il quadro che emerge è complesso e richiede attenzione, perché le difficoltà del mercato internazionale si stanno facendo sentire. Allo stesso tempo, abbiamo incontrato aziende che continuano a investire in qualità, innovazione e sostenibilità. Come Amministrazione riteniamo importante mantenere un confronto costante con il mondo produttivo e comprendere quali siano le esigenze e le prospettive di un settore così importante per il nostro territorio”.

Dai confronti con gli operatori emerge un clima di prudenza, legato soprattutto all'incertezza della domanda globale. L'afflusso di visitatori italiani ed europei resta significativo, mentre risultano più contenuti i flussi provenienti da alcuni mercati asiatici.

In questo contesto, le imprese del distretto stanno lavorando su nuovi prodotti, processi produttivi e soluzioni orientate anche alla sostenibilità, cercando di adattarsi a un mercato in continua evoluzione.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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