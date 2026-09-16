Scappano all’alt sulla E45: inseguimento tra Toscana e Umbria, un arresto

Inseguimento tra Toscana e Umbria dopo che una Jeep Renegade non si è fermata all’alt dei Carabinieri sulla E45, dando vita a una fuga a forte velocità e con manovre pericolose.

I militari territoriali di Arezzo hanno arrestato un 19enne, residente in provincia di Napoli e originario dell’Egitto, e denunciato un 17enne, domiciliato in provincia di Caserta. Le accuse contestate riguardano la ricettazione e la fuga all’intimazione dell’alt, con condotte che avrebbero messo in pericolo gli altri utenti della strada.

L’episodio è avvenuto quando i Carabinieri hanno intimato l’alt alla Jeep Renegade sulla E45. A bordo c’erano i due giovani che, invece di fermarsi, hanno accelerato dirigendosi verso l’Umbria. Secondo quanto riferito, il conducente ha proceduto a folle velocità, effettuando anche manovre pericolose tra gli altri veicoli.

L’inseguimento è terminato a Umbertide, in provincia di Perugia, dove i due hanno abbandonato l’auto e hanno tentato di proseguire la fuga a piedi. I militari li hanno raggiunti e sottoposti a perquisizione.

Nel corso dei controlli sono stati trovati oltre 600 euro in contanti e una catenina in oro. I due giovani, secondo quanto riferito dai Carabinieri, non avrebbero saputo fornire spiegazioni sulla provenienza del denaro e del prezioso.

Il 19enne è stato trasferito nella casa circondariale di Perugia Capanne, mentre il minorenne è stato affidato a una comunità di recupero.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Perugia, proseguono per accertare la provenienza dell’oro e del denaro sequestrati.

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