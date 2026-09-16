Si chiude il sipario sulla quarta edizione di We Care Empoli, la cena di beneficenza organizzata dalla Misericordia di Empoli per sostenere attività a supporto delle persone più fragili e bisognose del territorio. Ieri sera, Piazza Farinata degli Uberti vestita a festa ha accolto e incantato oltre 760 persone, che hanno preso posto a tavola per partecipare a una incantevole serata di convivialità e intrattenimento, nel segno della solidarietà. Il ricavato dell’evento sarà devoluto in favore delle attività realizzate da A.I.M.A. sezione Empolese Valdelsa Valdarno Inferiore e dalla Fondazione Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli per progetti dedicati a persone affette da Alzheimer e alle loro famiglie e caregiver.

“La Misericordia – sottolinea il Governatore, Francesco Pagliai – per la sua missione e la sua storia è da sempre vicina alle persone che hanno bisogno. Da tempo abbiamo un’attenzione particolare per le malattie neurodegenerative e attraverso la nostra Chiarugi abbiamo messo in azione una serie di progetti, è arrivato il momento di fare un passo avanti, ovvero portare il nostro aiuto ai malati all’interno delle loro case. Non una semplice assistenza domiciliare, ma un modo per dare un supporto concreto alle famiglie. Prosegue così, l’impegno della Misericordia sul territorio per alleviare le fragilità di vario genere. Di questo dobbiamo ringraziare la generosità e l’amore che gli empolesi ci dimostrano ogni volta che lanciamo un appello. Grazie di cuore a tutti per questa straordinaria piazza gremita”.

Il Provveditore della Misericordia di Empoli, Gionata Fatichenti: “We Care Empoli è nata ormai quattro anni fa con grande fiducia nella risposta degli empolesi, e questa fiducia non solo si è manifestata, ma è cresciuta nel tempo. Oggi siamo in campo per l’Alzheimer, per dare il nostro contributo a due importanti realtà del nostro territorio e per poter fare sempre di più. Alla Fondazione Chiarugi ci occupiamo di Alzheimer da sempre, e con questa serata vogliamo finanziare un servizio in più che vada oltre, coinvolgendo non solo i pazienti, ma le famiglie e tutta la rete dei caregiver. Noi non vogliamo lasciarli soli e stasera siamo qui, in una bella cena tra amici, per dare un segno importante”.

Protagonista della serata, insieme alla Fondazione Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli, A.I.M.A. sezione Empolese Valdelsa Valdarno Inferiore, la Presidente Regina Canapè: “Siamo molto felici di essere qui stasera in questa piazza stupenda per We Care Empoli. Tutti gli anni abbiamo partecipato come sostenitori e quest’anno esserne protagonisti è un vero onore. Per questo ringraziamo la Misericordia di Empoli. Il ricavato della serata sarà per noi un contributo importante per portare avanti i nostri progetti: dal servizio OSS, al supporto psicologico e tante altre iniziative che ci vedono al fianco dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie”.

Presenti tra i commensali, rappresentanti delle istituzioni, tra cui il primo cittadino Alessio Mantellassi accompagnato dalla Giunta del Comune di Empoli, la Consigliera Regionale Brenda Barnini, il Senatore Dario Parrini, tanti imprenditori e figure del mondo economico e commerciale del nostro territorio. La manifestazione ha avuto, anche in questa edizione, il patrocinio di Confindustria Toscana Centro e Costa, rappresentata in piazza dalla sua Presidente Barbara Antonini, e Confesercenti Firenze con Eros Condelli, Presidente Confesercenti Empoli. Significativa anche la partecipazione dei privati cittadini che hanno deciso di dare il loro contributo e sedersi a tavola nella suggestiva piazza Farinata degli Uberti: sono stati ben 250, un numero mai così alto.

We Care Empoli si conferma un evento di grande impatto che riesce a coinvolgere cittadini, associazioni, imprese e istituzioni in una straordinaria mobilitazione di solidarietà per portare aiuto concreto sul territorio.

Dalla Misericordia di Empoli un grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla serata: i privati cittadini, Banca Cambiano partner della manifestazione, gli sponsor: BCC Banco Fiorentino, BCC Banca Alta Toscana, Retificio Nassi, BM Leather, Sammontana Italia, Fondazione Sesa, Massimo Scotti, Gruppo Scotti, Birindelli Auto, Gruppo GMG Spa, Famiglia Allegri.

E le tante aziende sostenitrici: Agenzia Generali di Empoli Firenze Michelangelo, Agenzia Generali di Empoli Ramacciotti, Antonini, Arteincisa, Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa, Aurora Color, Berni Store, BRZ Impianti, C.D.A. Impianti Srl, Cav. Pozzolini Lorenzo, Chianti Mutua, Cieffe Arredamenti, CNA Firenze – Area Metropolitana, Corpo Vigili Giurati, Cube, Ecomedica Ergea Group, Ecovip, Edilfutura, Edilsavy, Fondazione Leonardo 500, Glass Design, Gruppo Brogi & Collitorti, Hotel Da Vinci, Idrotermica Mazzei Srl, Istituto Calasanzio & Conservatorio Santissima Annunziata, Kuhner, Lapi Gelatine, Le Antiche Mura, Logica Srl, Notaio Giovanni Cerbioni, Pellemoda, Peragnoli, Piegavelox, Ricambi Auto Store & Vernici Spray, Rossetti, Rotary Club Empoli, Studio Grazzini, Studio Legale Bianchi & Pagliai, Studio Legale Stefanelli & Partners, System Line, Tac-Roll, Tinghi Motors, Trony, Unicoop Firenze, Zincografia Empolese.

Fonte: Ufficio stampa Misericordia di Empoli