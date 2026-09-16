Spicchio, apre le porte il nuovo asilo nido

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Sono passati due anni dal 16 settembre del 2024, quando l’edificio all’angolo fra Via Giusti e Via Tassoni è stato abbattuto per dare il via alla rinascita del nuovo asilo nido di Spicchio, che ieri mattina, martedì 15 settembre 2026, ha aperto i battenti per cominciare la propria avventura, così come i bambini e le bambine che da qui iniziano il proprio percorso educativo.

“L’apertura del nuovo asilo nido di Spicchio rappresenta un risultato importante per la nostra amministrazione e per tutta la comunità - dichiara Daniele Vanni, sindaco di Vinci, che stamattina ha salutato i bambini e le bambine al loro ingresso, insieme a Francesco Marzocchini, assessore all’istruzione.

Due anni fa abbiamo avviato un intervento che ha richiesto impegno, risorse e determinazione e oggi consegniamo alle famiglie un edificio completamente nuovo, moderno, funzionale e pensato per rispondere alle esigenze dei bambini, delle bambine e di chi ogni giorno si prende cura della loro crescita.

Investire nei servizi per l’infanzia significa investire concretamente nel futuro della nostra comunità. Significa sostenere le famiglie, offrire opportunità educative di qualità e creare luoghi nei quali i bambini possano crescere, giocare e imparare in ambienti adeguati e sicuri”.

La festa per l’apertura è invece fissata sabato 19 settembre alle 5 di pomeriggio, quando il sindaco e tutta l’amministrazione comunale taglieranno il nastro per l’inaugurazione, a cui è stata invitata tutta la comunità.

L’intitolazione

Il nuovo asilo nido di spicchio avrà un nome, ma non subito, perché sarà infatti deciso dalle famiglie dei bambini e delle bambine che lo frequentano, le quali saranno quindi coinvolte nel processo decisionale, dopo che loro sottoposta una rosa di nomi e tra cui sceglierne uno per l’intitolazione dell’edificio.

L’edificio

Il nuovo nido di Spicchio sarà capace di ospitare 25 bambini, con due sezioni, ciascuna dotata di spazio per il gioco, per la mensa e per il riposo. Oltre ai servizi igienici, una sala dedicata alle educatrici, una cucina.

L’edificio sarà circondato da spazio verde ombreggiato da dieci nuove piantumazioni idonee alla destinazione della struttura, per favorire l’attività ludico-educativa all’aria aperta.

 

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

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