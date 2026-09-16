Strappa due catenine dal collo di un giovane: arrestato 28enne a Firenze

Un 28enne di cittadinanza straniera è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Firenze con l’accusa di rapina, dopo aver strappato due catenine dal collo di un giovane.

L’episodio è avvenuto nella serata di lunedì 14 settembre. La segnalazione è arrivata alla Questura, dove un giovane si era presentato riferendo che un suo amico era stato vittima di una rapina nella zona compresa tra via Duca d’Aosta e via Spartaco Lavagnini.

Le Volanti di via Zara hanno raggiunto la persona offesa, che ha raccontato agli agenti di essere stata avvicinata da un uomo che, dopo averla afferrata al petto, le avrebbe strappato dal collo due catenine, per poi fuggire.

Sulla base della descrizione fornita dalla vittima sono state avviate immediate ricerche. Una pattuglia della Pol-Tramvia della Polizia di Stato ha rintracciato il 28enne in via Alamanni.

L'uomo è stato fermato e, nel corso degli accertamenti, gli agenti hanno trovato nella sua disponibilità le due collane, che sono state successivamente restituite alla vittima.

Il 28enne, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, è comparso per il rito direttissimo. Al termine dell'udienza, l'arresto è stato convalidato ed è stata disposta nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

Come precisato dalla Polizia, l'effettiva responsabilità dell'indagato e la fondatezza delle ipotesi di accusa dovranno essere valutate nel corso del processo. L'uomo è assistito dalla presunzione di innocenza e le contestazioni formulate nei suoi confronti saranno oggetto di verifica nelle competenti sedi giudiziarie.

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