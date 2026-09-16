Tamponato da auto che fugge, l'appello sui Dannati della Fi-Pi-Li

Un tamponamento seguito dalla fuga del conducente che avrebbe provocato l’incidente. È quanto viene segnalato da un automobilista attraverso il gruppo Facebook I Dannati della Fi-Pi-Li – Firenze Pisa Livorno.

L’episodio, secondo quanto raccontato nella segnalazione, sarebbe avvenuto questa mattina, mercoledì 16 settembre, intorno alle 8, all’altezza dell’uscita Pisa Nord Est, lungo la strada in direzione Pisa per chi arriva da Firenze.

Stando alla ricostruzione fornita dall’automobilista, la sua vettura sarebbe stata tamponata da un altro veicolo. A causa dell’urto, l’auto sarebbe poi finita contro quella che la precedeva, provocando un secondo tamponamento.

Il conducente del veicolo che avrebbe causato il primo incidente, però, si sarebbe allontanato subito dopo, approfittando della confusione seguita all’impatto.

L’automobilista racconta di non essere riuscito a vedere o annotare né la targa né il modello dell’auto che lo avrebbe tamponato. Per questo ha deciso di rivolgersi a chi, questa mattina, si trovava nella zona.

"Se qualcuno fosse stato lì in quel momento, o ancora meglio avesse avuto una dashcam in auto e ha ripreso l’incidente, mi sarebbe di grande aiuto" si legge nel messaggio pubblicato sul gruppo.