Tari, nuovi sms truffa ai cittadini. Plures Alia invita a non rispondere

Proseguono i tentativi di truffa ai danni dei cittadini attraverso sms relativi alla Tari. Plures Alia informa che sono stati rilevati nuovi messaggi fraudolenti. In questo caso, il testo segnalato è il seguente: ‘Rimborso disponibile. Verifichi l’importo e le informazioni tramite i canali ufficiali del Comune” oltre ad un link.

Si tratta di comunicazioni del tutto estranee a Plures Alia. L’azienda invita i cittadini a non cliccare sul link e a non fornire dati personali. Il ripetersi di questi episodi, con modalità e testi differenti, conferma la natura fraudolenta dei messaggi e la necessità di mantenere alta l’attenzione.

Plures Alia ricorda che le comunicazioni ufficiali non invitano mai a contattare numerazioni sospette o non verificabili, né a fornire informazioni personali tramite sms. In caso di dubbi, è sempre possibile controllare la propria posizione attraverso i canali ufficiali.

Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare Plures Alia attraverso il call center: 800.888333 (rete fissa, gratuito), 199.105105 (rete mobile, a pagamento secondo il proprio operatore), 0571.1969333 (rete fissa e mobile).

Fonte: Plures Alia

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