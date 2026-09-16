Un fine settimana ricco di eventi a Vinci tra Vespe, Harley Davidson, teatro e sagre

Fine settimana ricco e variegato, quello degli eventi a Vinci e nelle sue frazioni.

Si parte sabato 19 settembre, in tutti i sensi: dalle 7 alle 10, nel parcheggio fra Issho e la Q8 a Sovigliana, gli appassionati del Vespa Club di Empoli si riuniscono per il Vespaudace 2026 che li vedrà attraversare l’Appennino in direzione Repubblica di San Marino.

Finito con le Vespe, gli appassionati di motori possono spostarsi a Vinci, dove in piazza Garibaldi alle 10.30 saranno protagoniste le Harley Davidson con la pittoresca VI Ride of the Patriots: un ritrovo di biker anche a scopo benefico, poiché dalle 18.30 sarà allestita una cittadella con grigliata e musica da l vivo, i cui proventi andranno alla Lilith.

Sabato 19 e domenica 20 settembre secondo e ultimo appuntamento con la sagra della schiacciata con l’uva in Piazza della Chiesa a Vitolini. Sabato 19, alle 20, cena con delitto a cura della compagnia teatrale Frigobar, mentre domenica 20, la sagra apre dalle 16.30, con la musica dal vivo.

Sabato comincia anche la nuova edizione del Teatro di Quarconia, la tradizionale rassegna regionale di teatro amatoriale che vede compagnie giungere da ogni parte della Toscana. La formula è la solita: cinque serate con altrettante compagini teatrali a contendersi una sorta di oscar del teatro amatoriale, più due altre piéce fuori concorso, per un totale di sette serate al Teatro della Misericordia di Vinci.

Il primo appuntamento è con Twist, alle 21,

Ogni sabato, fino al 5 dicembre, gli spettacoli di Quarconia prevedono un biglietto di ingresso. Tutte le informazioni al 3519142705 o casadelpopolovinci@gmail.com.

Domenica 20, l’associazione Montalbano Domani organizza una camminata per riscoprire le proprie “Radici consapevoli”. L’escursione, che comincia con il ritrovo nel parcheggio del cimitero di Vitolini alle 14.30, prevede un percorso attorno alle colline vinciane di circa 4 chilometri. Informazioni e prenotazioni via WhatsApp al 3397145838.

Lunedì 21, la mattina è dedicata alla Giornata internazionale della pace. In Biblioteca leonardiana, dalle 10, Il Club per l’Unesco di Vinci organizza un incontro con le associazioni, le istituzioni, la scuola e la cittadinanza per ricordare le attività finora svolte e per confermare o lanciare iniziative da realizzare durante il prossimo anno scolastico.

Nello spazio espositivo del Museo Leonardiano in Piazza L. da Vinci è attiva “Il tempo e l’istante. Genesi di un’opera”, la mostra di fotografie di Laura Veschi dedicate alla statua di Leonardo realizzata da Filippo Tincolini.

Tutti gli eventi del Comune di Vinci si possono consultare, man mano che arrivano, sul sito del Comune al link comune.vinci.fi.it/vivere-il-comune, su visit-vinci.it/calendario-eventi o iscrivendosi al canale WhatsApp – bit.ly/whatsappvinci – per rimanere aggiornati.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa