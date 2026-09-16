Viale Togliatti in movimento, c’è la 22ª edizione della Festa dello sport

Una domenica da tutto esaurito per Viale Togliatti a Spicchio e Sovigliana, dove il 20 settembre, dalle 8 alle 20 saranno due gli eventi a catalizzare l’attenzione dei visitatori.

Nel pomeriggio c’è la Festa dello sport (dalle 15), giunta alla sua 22ª edizione e quest’anno sold out, vista la quantità di richieste di partecipazione pervenute in Comune da parte delle società e associazioni sportive di Vinci e del territorio limitrofo. Sono infatti ben 34 le compagini che organizzeranno altrettanti stand per far godere chi vorrà dimostrazioni di sport più conosciuti e praticati a livello locale come il calcio, l'atletica, il tennis e la danza, passando per altre discipline agonistiche, meno note, ma affermate, vista la presenza pluriennale delle varie associazioni che rendono viva la Giornata dello sport.

Il Comune di Vinci ripropone così un pomeriggio per conoscere e provare le attività offerte dai collettivi sportivi presenti sul territorio, nel consueto evento che riapre la stagione sportiva, consentendo così alle società di farsi conoscere e a chi vuole fare sport.

“La Festa dello sport e il Viale in festa rappresentano due importanti occasioni di partecipazione e socialità per la nostra comunità – afferma Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

La presenza di 34 associazioni sportive alla 22ª edizione conferma la vitalità del nostro territorio e il grande valore dello sport, soprattutto per i più giovani. Ringrazio tutte le realtà coinvolte, gli organizzatori, i commercianti e i volontari che rendono possibile questa giornata di festa”.

“La Festa dello sport si conferma un appuntamento importante di promozione dello sport per le società sportive dell’Empolese Valdelsa, come confermano i numeri delle società partecipante in crescita costante negli ultimi anni – continua Giulio Vezzosi, assessore allo sport.

L’impegno da parte nostra sarà quello di migliorare ancora questa giornata, soprattutto per promuovere lo sport tra i nostri giovani e i nostri bambini”.

Questo l’elenco delle società coinvolte: Bunny Club, Dance Flow, Uce Empolese, Velo Club Scuola Ciclismo Empoli, Creativondoro, Uisp Empolese Valdelsa, Scuola di Danza Zephyr , Judo Kodokan Empoli, Empoli Tennis School, Wallers Empoli, Use Basket, Youth for Christ Italia e scout Sovigliana, Sci Club, Hockey Empoli, Centro Taekwondo Empolese, palestra Link, Gc Calisthenics Academy, Accademia Wingtsun Empoli - centro di autodifesa, Accademia Scherma Empoli, Candela, Canottieri Limite, Harmony Pole Sport , Saltavanti, Shumukan-Martorana, Us Limite e Capraia, Polisportiva Coop Empoli, Giovani Calcio Vinci, Padel Vinci, Swarm Dodgeball, Rugby Montelupo, Firenze Triathlon, Cascine Volley Empoli, Aquatempra.

L’altro è il Viale in festa (dalle 8 alle 20), ormai consolidata tradizione organizzata da Anva-Confesercenti, che riunisce gli operatori del mercato ambulante, facendo di fatto di Viale Togliatti un centro commerciale a cielo aperto, capace di dare un’offerta completa a visitatori e acquirenti. Il CCN Le Vie di Spicchio e Sovigliana contribuisce alla realizzazione dell’evento con i negozi aperti e il mercatino artigianale nella piazzetta di Via Leonardo da Vinci.

Viabilità

Domenica 20 Viale Togliatti sarà chiuso al traffico per consentire Viale in festa e la Festa dello sport. I dettagli delle modifiche temporanee si possono consultare al link https://www.comune.vinci.fi.it/novita/viabilita-19-20set2026/

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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