Vicchio, operaio cade in una fossa cimiteriale: soccorso da Pegaso

Incidente sul lavoro al cimitero di Vicchio, dove un operaio di 53 anni è caduto accidentalmente dentro una fossa cimiteriale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, intorno alle ore 17.30. Presenti anche il personale sanitario e l'elicottero Pegaso.

Secondo quanto appreso, l'uomo sarebbe finito dentro una fossa a causa del cedimento delle assi di copertura, e nel tentativo di risalire sarebbe caduto nuovamente dentro la buca.

A causa dei traumi subiti nell'infortunio e della corporatura, è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per estrarlo dallo scavo e affidarlo al personale sanitario del 118, che lo ha stabilizzato. Il 53enne è stato poi trasportato in codice rosso, con l'elisoccorso regionale Pegaso, all'ospedale di Careggi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia municipale e il personale del Dipartimento di prevenzione degli infortuni sul lavoro dell'Asl Toscana Centro.

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