Allagamenti a Empoli, Campinoti (Forza Italia): "Eventi ricorrenti. Griglie fognarie non pulite"

"Ormai eventi del genere sono ricorrenti da anni con una puntualità impressionante". Simone Campinoti, di Forza Italia, interviene sugli allagamenti che hanno colpito Empoli e contesta la gestione dell'emergenza: "Nessuno nega che l'evento sia eccezionale, ma di eccezionale c'è solo la pioggia", afferma.

"Non può passare il messaggio che eccezionali siano anche gli allagamenti", prosegue Campinoti, che punta il dito in particolare sulla manutenzione delle griglie fognarie: "Da tutto agosto gli empolesi stanno pubblicando sui social le foto di caditoie ostruite dallo sporco, ma nessuno è andato a pulirle".

"Mi ha fatto davvero amareggiare vedere la gente, anche anziani, di nuovo per strada mentre diluviava, con la scopa in mano ad aprire queste griglie per far defluire l'acqua", aggiunge. "Strade allagate, sottopassi allagati, fosse bordo strada che traboccano con sporcizia galleggiante che nessuno ha mai pulito". E cita, a confronto, i corsi d'acqua: "La Piovola e l'Orme alle 13.40 di oggi erano totalmente vuoti".

La nota completa

Ormai eventi del genere sono ricorrenti da anni con una puntualità impressionante, e chi dovrebbe provvedere mette le mani avanti con la solita allerta MULTICOLOR con seguito del comunicato con il quale spiegano che è tutta colpa di un evento eccezionale.

Ebbene nessuno nega che l’evento sia eccezionale, ma di eccezionale c’è solo la pioggia, non può passare il messaggio che eccezionale siano anche gli allagamenti, perché proprio perchè è noto che queste cose avvengono, chi ha la responsabilità di proteggere la gente, dovrebbe mettere in campo ECCEZIONALI contromisure, ma questo è evidente che non avviene, partendo dalla pulizia delle 6, che da tutto agosto gli empolesi stano pubblicando sui social le foto di canditoie ostruite dallo sporco, ma nessuno è adnato a pulirle, e oggi mi ha fatto davvero amareggiare vedere la gente, anche anziani, di nuovo per strada mentre diluviava, con la scopa in mano ad aprire queste griglie per far defluire l’acqua, che è evidente non arrivava dove doveva, infatti strade allagate, sottopassi allagati, fosse bordo strada che traboccano con sporcizia galleggiante che nessuno ha mai pulito, ma la Piovola e l’Orme alle 13,40 di oggi erano totalmente vuoti.

Non aggiungo altro, perchè non voglio approfittarmi dell’ennesimo evento che sta facendo soffrire tanta gente, anche se potrei, non andrò in giro a farmi fotografare con le lacrime agli occhi e gli stivali di gomma, con dietro le cataste di roba dolorosamente buttata, come altri.

Chi deve sapere sa bene che da due anni seguo e intervengo attivamene su queste problematiche, sempre sottotraccia come è il mio/nostro stile di concretezza, anche grazie a tutta la rete di Forza Italia, ed in particolare all’On. Erica mazzetti in primissima linea su questi temi (e non solo).

Ma non potevo non sottolineare che tutto questo ormai non è casuale o eccezionale, ma ci sono palesi grandi responsabilità anche se tutti fanno ovviamente a scaricabarile, nascondendosi dietro una esagerata stratificazione di competenze locali, che invece di rendere migliore il servizio, lo complica rendendo poi difficile individuare un “colpevole” e forse proprio questo è il motivo strategico di aver realizzato tutta questa inutile complicazione, anche se a mio avviso la questione non esiste, non essendoci riposte e risultato, sono tutti responsabili!

Simone Campinoti

Forza Italia – Empoli