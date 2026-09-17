Maltempo: allerta gialla nell'Empolese Valdelsa per venerdì 18

L'allerta interessa i Comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione e Montespertoli per rischio temporali forti, idrogeologico e idraulico sul reticolo minore
È stata diramata un'allerta meteo di codice giallo per la giornata di domani, venerdì 18 settembre 2026, nei Comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione e Montespertoli.
L'allerta riguarda, in particolare, il rischio di forti temporali, con possibili criticità idrogeologiche e idrauliche sul reticolo minore.
Per conoscere gli aggiornamenti sull'allerta è possibile consultare il Centro Funzionale Regionale della Toscana al sito https://www.cfr.toscana.it/index.php.
La Protezione Civile ricorda che, in caso di necessità, per informazioni o segnalazioni è disponibile il numero 335 6685863.
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