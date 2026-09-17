Aned Empolese Valdelsa, convocata assemblea straordinaria

L’Assemblea Straordinaria di Aned Sezione Empolese Valdelsa è convocata a Empoli, presso la Casa Della Memoria, Via Livornese 42, Empoli, alle ore 8:00 di Venerdi 2 Ottobre 2026 e occorrendo in seconda convocazione sabato 3 ottobre ore 17.30 (sempre presso la Casa Della Memoria)

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente

2. Presentazione e approvazione della proposta del nuovo Statuto di Aned Sezione Empolese Valdelsa per adeguamento al Codice del Terzo Settore

3. Modifiche allo Statuto dell’Associazione

4. Conferimento delega al Presidente ad apportare le eventuali modifiche richieste dal Runts

5. Nomina delegati all’Assemblea Nazionale

6. Varie ed eventuali

Considerata l’importanza degli argomenti che saranno sottoposti all’Assemblea, si invitano tutti gli iscritti a partecipare. La partecipazione di ciascuno rappresenta un momento importante per la vita democratica della Sezione e per la condivisione delle scelte e delle attività future dell’ANED Empolese Valdelsa.

Fonte: ANED Sezione Empolese Valdelsa