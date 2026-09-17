Sulle acque del fiume Arno il campionato nazionale di Dragon Boat per dipendenti universitari

Venerdì 18 e sabato 19 settembre, Pisa e il fiume Arno saranno protagonisti della XIV edizione del campionato nazionale di Dragon Boat per dipendenti universitari. Le gare si terranno a partire dalle ore 8.30 fino alle 16 nel pomeriggio.

Diciotto equipaggi in rappresentanza di 15 università si sfideranno nello specchio di fiume dello Scalo dei Renaioli su un percorso di 250 metri per decretare il vincitore del campionato italiano. Gli atenei partecipanti sono: Ancona, Bologna, Cagliari, Firenze, Milano Bicocca, Milano Statale, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Roma 3, Trento, Varese e Venezia. Il campionato è inserito nella notte bianca dello sport organizzata dal Comune di Pisa, e supporta la candidatura di Pisa a Città Europea dello Sport 2028.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa