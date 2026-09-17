Bollo auto, Forza Italia Toscana: "Regione smetta di fare propaganda menzognera"

"Alle Regioni di sinistra, e in particolare alla Regione Toscana, chiediamo di smetterla di fare propaganda menzognera sul bollo auto. Sono i risparmi sulle misure finanziate per attuare gli obiettivi del Pnrr a offrire larga parte delle coperture (2,362 miliardi di euro) necessarie a cancellare il bollo 2027 su 14,5 milioni fra auto piccole e medie, e motocicli, e compensare le Regioni, beneficiarie degli incassi. Le Regioni non perderanno risorse, ma grazie a questa manovra i cittadini non pagheranno una tassa ingiusta e, come scritto nel decreto, il provvedimento diventerà strutturale". Così in una nota i consiglieri regionali di Forza Italia Toscana Marco Stella e Jacopo Ferri insieme al portavoce regionale Nicola Nascosti. "E al presidente Giani diciamo, piuttosto, di ripensarci sul reddito di cittadinanza regionale, invece di protestare senza ragione" continuano replicando al presidente della Regione, che ha contestato la misura e le compensazioni annunciate dal governo (Qui la notizia).

"L'abolizione del bollo auto - sottolineano Stella, Ferri e Nascosti - è una grande vittoria per Forza Italia, che da tempo aveva fatto questa pressante richiesta all'esecutivo. Noi abbiamo fatto più volte, in questi anni in Consiglio regionale, mozioni che miravano all'abolizione del bollo auto, che nella nostra Regione vale 536 milioni di euro, ma la maggioranza di sinistra che governa in Toscana ce le ha sempre respinte. Il Governo di centrodestra abolisce una delle imposte più odiate e ingiuste, un balzello sulla proprietà. Una misura che punta ad alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto o moto per una platea molto ampia di italiani. Questo provvedimento del Governo dimostra in maniera plateale la differenza che c'è tra il centrodestra e il Campo Largo: noi togliamo le tasse, la sinistra le aumenta e vuole la patrimoniale".

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