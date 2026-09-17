Bomba d'acqua a Empoli, il Comune: "Evento eccezionale. Da mesi lavoro di pulizia delle caditoie"

"È tornata alla normalità dopo poco tempo la situazione maltempo a Empoli. Sul nostro territorio per questa bomba d'acqua siamo arrivati a 75 mm di pioggia in un'ora. Al termine della precipitazione, l'acqua è defluita nelle fognature in modo autonomo" e "le strade sono tornate libere in poco tempo, per i sottopassi è servita qualche ora in più. Questo perché dallo scorso anno e con programmazione attenta è stato fatto un lavoro di pulizia delle caditoie che è durato mesi".

Così dal Comune di Empoli viene fatto il punto dopo il violento maltempo che ha colpito la città questo pomeriggio, giovedì 17 settembre. E mentre c'è chi è alle prese con l'acqua che ha invaso cantine, garage e negozi, sono iniziate le prime polemiche e dubbi riguardo alle cause degli allagamenti: Simone Campinoti di Forza Italia parla di "eventi ricorrenti" e "caditoie ostruite". Intanto tra le testimonianze dei commercianti del centro, che al termine della bomba d'acqua si sono ritrovati con locali, merce e arredi coinvolti per "migliaia di euro di danni", c'è chi lamenta "mancata manutenzione" parlando di "problemi alla rete fognaria" che si ripresenterebbero nel tempo. Allo stesso tempo, il Comune fa il punto sulle operazioni eseguite: "Ben 130 sono gli interventi di pulizia e ispezione delle caditoie svolti da maggio a settembre in punti specifici o quartieri interi inclusi i sottopassi ferroviari. Purtroppo il sistema fognario non è capace di sopportare bombe d'acqua di questa portata. Ma con le caditoie libere, il deflusso è stato rapido. Si è trattato di un evento straordinario tale per cui, nonostante la pulizia delle caditoie, si è verificato un allagamento temporaneo e di breve durata che ha comunque causato dei disagi".

Al momento "rimangono alcune situazioni localizzate di allagamenti in garage e fondi privati. Il sindaco e gli assessori sono stati in visita ad alcuni negozi che hanno avuto problemi per testimoniare la vicinanza del Comune. Il sistema della Protezione Civile, dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine assieme alla Polizia Locale e agli uffici comunali ha lavorato sin dall'inizio dell'evento, con l'apertura del COC per gestire al meglio l'emergenza".

In città "sono stati effettuati circa 60 interventi con idrovore e pompe, con 30 volontari e dipendenti delle strutture comunali" aggiungono dal Comune. "Alle 18 sono in corso gli ultimi 23 interventi coordinati dalla protezione civile. A loro il ringraziamento per un impegno che ancora non è finito. Rimane disponibile il numero del CeSi per segnalazioni: 335 6685863".

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