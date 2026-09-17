Convocato Consiglio comunale di Empoli: all'ordine del giorno anche monitoraggi ambientali e keu

Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà lunedì 21 settembre 2026 alle 18.30 con eventuale prosecuzione alle 21. La seduta si terrà nella sala consiliare al primo piano del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, 41 e potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Ecco i punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del sindaco e della presidente del Consiglio.

2. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli – Siamo Empoli su affidamento diretto relativo al progetto E-DOT per il monitoraggio ambientale nel comune di Empoli.

3. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle in merito ai vincoli di restauro di porta pisana imposti dalla soprintendenza e alle possibilità di valorizzazione monumentale dell'opera.

4. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli su situazione monitoraggi ambientali area SR 429, presenza di Keu e iniziative del Comune nel procedimento giudiziario “Keu”.

5. Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli e Movimento 5 Stelle su chiarimenti in merito alle dichiarazioni rese dal comitato Trasparenza per Empoli a seguito dell'incontro con Zignago Vetro e iniziative dell'amministrazione comunale per il monitoraggio ambientale e il dialogo istituzionale.

6. Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli e Movimento 5 Stelle su gestione del contenzioso comunale, spese per incarichi legali esterni e valutazione dell’istituzione di un servizio legale interno.

7. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su lavori di manutenzione eseguiti lungo via del Terrafino e sulle ulteriori criticità presenti.

8. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su stato igienico – sanitario degli spogliatoi e dei locali della piscina comunale di Empoli.

9. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Empoli del Fare sull’aggiornamento dei lavori e l’assegnazione degli spazi del progetto di innovazione urbana “Più Empoli: HOPE – Home of People and Equality”.

10. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Empoli del Fare sulla nuova sede della Polizia Municipale nell’ex edificio delle Poste di via Palestro.

11. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su stato delle aree cani presenti sul territorio comunale e valutazione per la realizzazione di una nuova area nella frazione di Santa Maria.

12. Programma triennale opere pubbliche 2026-2027-2028 elenco annuale 2026 -3^ variazione per l'annualità 2026 ai sensi del D.Lgs 36 del 31/03/2023.

13. Variazioni al Bilancio di Previsione 2026-2028.

14. Servizio Sport. Schema di convenzione tra il Comune di Empoli, la Città Metropolitana di Firenze e l'Asd Pool Use per l'utilizzo temporaneo del palazzetto dello Sport “M. Giglioli” per le attività di educazione motoria degli studenti delle scuole superiori di secondo grado “Fermi” e “Ferraris” di Empoli. Approvazione.

15. Servizio sport. Schema di convenzione tra il Comune di Empoli e la Città Metropolitana di Firenze per l'utilizzo temporaneo del palazzetto dello Sport “L. lazzeri” per le attività di educazione motoria degli studenti delle scuole superiori di secondo grado “Fermi” e “Ferraris” di Empoli. Approvazione.

16. Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 1 del 17 febbraio 2026. Approvazione.

17. Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 2 del 5 marzo 2026. Approvazione.

18. Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 3 del 30 marzo 2026. Approvazione.

19. Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 4 del 30 aprile 2026. Approvazione.

20. Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 5 del 18 maggio 2026. Approvazione.

21. Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 6 del 3 giugno 2026. Approvazione.

22. Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 7 del 7 luglio 2026. Approvazione.

23. Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 8 del 23 luglio 2026. Approvazione.

24. Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per avvio di un progetto sperimentale in collaborazione tra Comune di Empoli e Ser.D per l’incentivazione dei percorsi terapeutici dei pazienti in cura per dipendenze da sostanze stupefacenti.

25. Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia su “Patto per il Centro” e regia strutturale per il rilancio del “Giro” e del centro storico: sostegno al commercio di prossimità, accessibilità, sicurezza, decoro e monitoraggio dei risultati.

26. Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su incentivi comunali per la diffusione di impianti fotovoltaici e tecnologie per l’efficienza energetica a favore delle famiglie con redditi medio-bassi.

27. Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Una Storia Empolese Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle, Centrodestra per Empoli, Fratelli d’Italia, Empoli del Fare per l’introduzione e l’implementazione di strumenti di contrasto al fenomeno delle dipendenze da sostanze stupefacenti e da gioco d’azzardo nel territorio empolese.

28. Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Questa è Empoli, Alessio Mantellassi Sindaco in merito all’introduzione di misure per la promozione del congedo parentale paritario.

29. Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Questa è Empoli, Alessio Mantellassi sindaco su espressione di netta contrarietà all’istituzione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) nel territorio regionale e impegno verso modelli di accoglienza alternativi.

30. Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su piscina comunale di Empoli. Mantenimento della gestione pubblica del servizio.

31. Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra su tutela del territorio del Comune di Empoli da insediamenti per la produzione di energia nucleare e lo stoccaggio di materiale radioattivo: dichiarazione di territorio comunale denuclearizzato.

32. Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra sulla questione abitativa: criticità del nuovo piano casa, tutela del patrimonio ERP e attivazione di strumenti straordinari di intervento pubblico.

33. Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra sull’inserimento di una nuova misura minima Z.R.A. (Zona di Rispetto dell’Albero) all’interno delle indicazioni fornite dal Patto del Verde.

34. Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra: “Per una gestione economica comunale che rispetti i principi etici della Pace, della sostenibilità sociale e ambientale”.

35. Ordine del Giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli - Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su coordinamento nelle emergenze ambientali e stato di attuazione del potenziamento di Arpat.

36. Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli per un Trasporto Pubblico accessibile, integrato e progressivamente gratuito. Contrarietà all'aumento delle tariffe del Trasporto Pubblico Locale e sostegno all'estensione dell'Abbonamento Unico Metropolitano all'Empolese Valdelsa.

37. Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli su azioni a tutela e salvaguardia del diritto di manifestazione pacifica e della vivacità democratica nel territorio comunale a seguito dell'introduzione delle nuove norme in materia di sicurezza.

38. Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli per l'aggiornamento del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e la realizzazione di un Giardino del Ricordo.

39. Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli su istituzione della "Giornata delle associazioni empolesi" per la valorizzazione del volontariato e del tessuto associativo cittadino.

40. Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Questa è Empoli, Alessio Mantellassi Sindaco su solidarietà al popolo albanese.

41. Mozione presentata dal gruppo consiliare Empoli del Fare su censimento conoscitivo del “Centro Storico” nell’area ricompresa all’interno della perimetrazione di cui all’allegato a del regolamento comunale per l’esercizio delle attività economiche nelle aree di valore e pregio del centro storico come ampliata con l’emendamento, respinto, presentato in occasione della proposta di deliberazione n. 35 del 30 marzo 2026.

42. Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli per la difesa della libertà di espressione e di critica politica, contro la strumentalizzazione della lotta all’antisemitismo e per il ritiro del Ddl n. 1004.

43. Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su promozione e diffusione capillare sul territorio comunale del gesto internazionale di richiesta di aiuto ("Signal for Help") per la prevenzione della violenza di genere, a seguito dei gravi fatti di cronaca avvenuti in toscana, e azioni di sensibilizzazione rivolte a tutta la cittadinanza, alla rete degli esercizi commerciali ed alle scuole per riconoscerne il significato.

44. Mozione presentata dai gruppi consiliari Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Democratico, Questa è Empoli su obiezione di coscienza preventiva.

45. Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli per incentivare la mobilità green e agevolare l'acquisto di E-bike e Cargo bike a pedalata assistita.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa