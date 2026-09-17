Da domani torna il congresso nazionale 'Pisa Pediatria'

Sanità Pisa
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Il 18 e 19 settembre si tiene a Pisa, all’Hotel Galilei (via Darsena 1), il consueto congresso “Pisa Pediatria” giunto alla decima edizione, con il coordinamento scientifico del professore Diego Peroni, direttore dell’Unità operativa di Pediatria dell’Aoup.

Si tratta di un evento di rilievo nazionale che richiama specialisti in Pediatria da tutta Italia. Le varie letture del congresso saranno un’occasione per discutere e confrontarsi su diversi temi della pediatria per specialisti che operano a diversi livelli assistenziali, dal pediatra di famiglia a quello ospedaliero al professore universitario, con aggiornamenti diretti ed efficaci.

I temi trattati spazieranno dalla dermatologia alla nutrizione, alle malattie rare, alla neurologia, all’immuno-allergologia, alle malattie infettive e alla pneumologia in età pediatrica. Si parlerà anche di diabetologia pediatrica, del sonno come pilastro della salute, di progetti sull’obesità.

Dalle linee guida alla pratica: questo è il metodo che verrà proposto ai partecipanti.

Inoltre,anche quest’anno il venerdì pomeriggio ci sarà una sessione dedicata a infermieri e ostetriche che presenteranno e discuteranno temi inerenti la professione e rivolti alla cura del neonato e del bambino.

Fonte: AOU Pisa

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