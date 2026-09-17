Nasce la Digital Library dell'Umanesimo e del Rinascimento. Manetti: "Patrimonio accessibile a tutti"

Un nuovo spazio digitale dedicato all’Umanesimo e al Rinascimento, capace di mettere in relazione testi, autori, opere, luoghi, immagini e fonti e di offrire nuove chiavi di lettura di una stagione culturale che ha segnato profondamente la storia della Toscana e dell’Europa.

È l’obiettivo della convenzione sottoscritta dalla Regione Toscana e dall’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento di Firenze, presieduto dal professor Michele Ciliberto, che avvia il percorso per la realizzazione di una Digital Library dell’Umanesimo e del Rinascimento all’interno del portale Cultura Toscana.

Il progetto prende le mosse dall’opera in quattro volumi “L’età nuova. Umanesimo e Rinascimento”, pubblicata dalle Edizioni della Normale e curata da Michele Ciliberto, che costituirà la base scientifica del nuovo sito tematico.

"Con questo progetto mettiamo le tecnologie digitali al servizio della conoscenza e della valorizzazione di una delle stagioni culturali che più profondamente hanno segnato l’identità della Toscana – sottolinea l’assessora Manetti –. L’Umanesimo e il Rinascimento sono un patrimonio straordinario che continua a parlare al presente e che vogliamo rendere sempre più accessibile, soprattutto alle nuove generazioni. La collaborazione con un’istituzione scientifica di assoluto rilievo come l’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento ci consentirà di unire il rigore della ricerca alle nuove possibilità offerte dal digitale, creando percorsi capaci di avvicinare pubblici diversi alla nostra storia e alla nostra cultura".

La Digital Library sarà concepita come un ambiente di conoscenza nel quale intrecciare i contributi dell’opera con temi, protagonisti, luoghi, immagini e fonti digitali. I percorsi potranno essere arricchiti da brevi testi, citazioni e brani dei saggi, mappe, timeline, contenuti audio e collegamenti ad altre risorse, anche in relazione con le banche dati digitali del Ministero della Cultura.

Il nuovo sito andrà ad arricchire Cultura Toscana, l’ecosistema digitale della Regione dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale.

Il portale comprende attualmente le sezioni dedicate alla Via Francigena e alle Ville e Giardini medicei e cinque siti tematici dedicati a Scienza, Archeologia, Arte contemporanea, Casa Museo Rodolfo Siviero e Bibliotoscana, il portale di ricerca nei cataloghi delle dodici reti bibliotecarie toscane. Sono inoltre in corso di realizzazione nuovi spazi dedicati alla fotografia toscana e al patrimonio archivistico regionale.

Fonte: Regione Toscana

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