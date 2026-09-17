Due nuovi blocchi in bioarchitettura all'Iss 'Galileo-Ferraris' di Empoli

Il Sindaco di Empoli e Vice Sindaco della Città Metropolitana di Firenze Alessio Mantellassi, i dirigenti e i tecnici della Metrocittà hanno visitato stamani i nuovi Blocchi 4 e 5 dell’Iss "Galileo-Ferraris" di Empoli. L’intervento strategico, all’interno del progetto complessivo del futuro polo scolastico empolese, dota la scuola di due nuovi blocchi in bioarchitettura energicamente efficienti. L'opera, dal valore complessivo di circa 3.5 milioni di euro, è stata finanziata con i fondi della Città Metropolitana di Firenze, oltre a quelli stanziati dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del Pnrr e del fondo Foi (Fondo opere indifferibili del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

"Consegniamo alla comunità empolese - ha detto la sindaca della Città Metropolitana di Firenze Sara Funaro - spazi di grande rilievo sotto l’aspetto della moderna edilizia scolastica, una scuola ad altissima efficienza energetica dove crescere e far crescere la conoscenza. Quello del polo scolastico di Empoli è un percorso complesso di cui si cominciano a vedere i risultati, grazie a investimenti complessivi pianificati di oltre 59 milioni di euro da parte della Città Metropolitana. Abbiamo già completato opere strategiche come il prefabbricato da 14 aule, l'ampliamento dei parcheggi, la messa in sicurezza del solaio all'Istituto Da Vinci e l'ampliamento in bioarchitettura del Ferraris. Con il resto stiamo procedendo su tutti i fronti contemporaneamente: con l'adeguamento sismico al Fermi, la costruzione del nuovo Ferraris, l'adeguamento della succursale del Virgilio e la costruzione del nuovo Istituto Artistico Virgilio”.

Così invece Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli: "Con l'inaugurazione di questa nuova struttura da 3.5 milioni di euro per l'indirizzo informatico, con 8 aule e 2 laboratori, aggiungiamo un tassello fondamentale al potenziamento del polo scolastico di Empoli. Questo intervento rientra in una programmazione a lungo termine della Città Metropolitana volta a dismettere gli affitti e creare strutture di proprietà adeguate. I lavori proseguono anche nei cantieri adiacenti: abbiamo sbloccato il cantiere del nuovo blocco dell'Istituto Ferraris, che ospiterà 30 aule, e si è chiusa la gara da 35 milioni di euro per la nuova sede del Liceo Virgilio, dove verranno trasferiti l'indirizzo artistico, i laboratori, oltre alla realizzazione del parcheggio e della nuova viabilità. Entrambi i progetti vedranno inoltre la nascita di due nuove palestre scolastiche al servizio degli studenti. È un piano di investimenti importante che darà certezze a tutte le scuole del territorio dell'Empolese Valdelsa".

Un passo in avanti decisivo per il futuro del diritto allo studio dell'Empolese Valdelsa - aggiunge Emma Donnini, sindaca di Fucecchio e consigliera metropolitana con delega all'Edilizia Scolastica dell’Empolese Valdelsa - offriamo alle studentesse e agli studenti un ambiente stimolante, sicuro e all’avanguardia”.

I due nuovi blocchi

I due nuovi blocchi funzionali del plesso scolastico in bioarchitettura sorgono con il piano interrato già predisposto e confermano le scelte architettoniche all’avanguardia dei primi tre blocchi del plesso. Il nuovo Blocco 4, in acciaio e vetro, ha una funzione distributiva e ricreativa e soddisfa il bisogno di collegamento luminoso tra i vari corpi della scuola. Invece, il Blocco 5, in muratura armata e legno lamellare, ospita le attività didattiche. Rispetto al progetto iniziale sono state apportate varianti in corso d'opera per rispondere alle reali esigenze formative e organizzative dell’istituto: l'edificio ospita ora 8 aule e 2 laboratori informatici ad altissima tecnologia. In linea con il progetto originale, si tratta di una costruzione a impatto quasi zero. La struttura è stata infatti certificata in classe energetica Nzeb (Nearly Zero Energy Building). L'autonomia ecologica del plesso è garantita da due fonti rinnovabili integrate: il nuovo impianto fotovoltaico installato sulla copertura e l’esistente impianto geotermico. La direzione dei lavori è stata coordinata dall’architetto Lorenzo Di Bilio (Rup) e dall’ingegnere Matteo Galatro (Dll) della Metrocittà, supportati dal Raggruppamento temporaneo professionisti guidato dall’ingegnere Marcello Cei e dall’ingegnere Francesco Sanzo per il collaudo statico.

Il Polo Scolastico di Empoli

Il Polo scolastico di Empoli, per un valore complessivo di oltre 59 milioni di euro, sta procedendo verso la sua realizzazione. Nella prima fase, con l'installazione di un nuovo prefabbricato strutturato con 14 nuove aule per un importo totale di 1,5 milioni e l'ampliamento dei parcheggi del polo scolastico (un intervento da 150.000 euro che ha permesso la creazione di 50 nuovi posti auto complessivi), si è dato l'avvio ai lavori, creando in particolare le aule necessarie alla rotazione per la chiusura dei plessi via via interessati dagli interventi.

Durante il 2026 si è concluso l'ampliamento in bioarchitettura dell'Iss Ferraris, che ha comportato una spesa di circa 3,5 milioni di euro per la realizzazione di 8 aule e 2 laboratori ad alta sostenibilità. A questa si aggiunge la messa in sicurezza del solaio dell'Istituto Da Vinci, con un investimento di 200mila euro destinato a lavori di manutenzione straordinaria e controsoffitto. In riferimento all'adeguamento sismico dell'Istituto Fermi, sono conclusi i lavori ai blocchi A e B, mentre sono in corso quelli al blocco C, con scadenza prevista a fine anno, e, con termine a dicembre 2027, quelli al blocco D, per un importo complessivo di 6.885.248 euro.

La pianificazione per la fine del 2027 prevede poi la costruzione di un nuovo edificio scolastico, denominato Nuovo Ferraris, programmato per novembre, con un investimento di 8.091.563 euro per 30 spazi didattici e 1 palestra all'avanguardia. Sono stati fissati per il 2029 i termini dell'adeguamento della succursale del Virgilio, che prevede interventi sismici e antincendio in due lotti per un costo di 5.066.156 euro. Per quanto riguarda del nuovo Istituto Artistico Virgilio, con 33,8milioni destinati alla costruzione di 27 aule, 30 laboratori, una palestra e una biblioteca, si è già conclusa la prima fase della gara: sono pervenute oltre 30 offerte, a breve la nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, al fine di giungere rapidamente all'aggiudicazione.

Teresa Vitrano

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