Empoli-Arezzo, tre Daspo per tifosi aretini: trovati in possesso di fumogeni

I provvedimenti sono stati emessi dal Questore di Firenze dopo i controlli effettuati in occasione della partita dell'11 settembre al Castellani
Tre Daspo della durata di un anno sono stati emessi dal Questore della provincia di Firenze nei confronti di altrettanti tifosi aretini, in relazione ai fatti avvenuti durante Empoli-Arezzo, disputata l'11 settembre 2026 allo stadio Castellani.
I provvedimenti, elaborati dalla Divisione Anticrimine della Questura, sono stati adottati al termine dei controlli di polizia effettuati in occasione dell'incontro. I tre giovani, appartenenti alla tifoseria dell'Arezzo, durante le operazioni di filtraggio per l'accesso al settore ospiti sono stati trovati in possesso di fumogeni.
Il materiale è stato rinvenuto dal personale di polizia tra gli effetti personali dei tre tifosi e successivamente sottoposto a sequestro.
I provvedimenti prevedono per ciascuno dei destinatari il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive per un anno. Resta ferma, precisa la Questura, la possibilità per gli interessati di proporre ricorso.
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