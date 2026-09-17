Torna il Festival del Volontariato e dell’Associazionismo a Fucecchio: la Consulta festeggia 25 anni

Torna a Fucecchio il Festival del Volontariato e dell’Associazionismo, la manifestazione promossa dalla Consulta del Volontariato di Fucecchio, giunta quest’anno alla sua quinta edizione. Un appuntamento dedicato al mondo del volontariato e alle numerose associazioni che, attraverso il loro impegno quotidiano, contribuiscono alla vita sociale e alla crescita della comunità.

L’edizione di quest’anno assume un significato ancora più particolare perché la Consulta del Volontariato celebra 25 anni di attività, un lungo percorso al fianco delle associazioni e dei cittadini, volto a favorire la collaborazione, la partecipazione e la condivisione di esperienze e progetti.

Il Festival si svolgerà sabato 19 e domenica 20 settembre e sarà articolato in diversi momenti, pensati per valorizzare il patrimonio associativo della città e creare occasioni di incontro con la cittadinanza.

Si comincia sabato 19 settembre alle ore 10 al Teatro Pacini, con un convegno dedicato al volontariato, momento di approfondimento e confronto sul ruolo che il mondo associativo riveste nella comunità.Sarà presente Claudia Firenze, portavoce Forum Terzo Settore Regione Toscana. Dopo i saluti istituzionali dell'assessore al volontariato Emiliano Lazzeretti e del presidente della Consulta Vittorio Santini, con Firenze si entrerà nel merito dell'ampio e complesso mondo del volontariato, con riflessioni sul presente e futuro delle associazioni. Nell'occasione verrà presentata anche la prima edizione del premio “Anna Poletti – Giovani per la Comunità”, un contributo di 1000 euro a un'associazione giovanile, che quest'anno andrà a Fucecchioèlibera; il premio nasce dalla volontà della famiglia di Anna Poletti di ricordarla in quanto anima del volontariato locale e fondatrice della Consulta. A concludere il convegno – prima di un piccolo brindisi - sarà la sindaca di Fucecchio Emma Donnini.

La giornata di domenica 20 settembre proseguirà alle ore 12 nella Chiesa Collegiata, con la Santa Messa per il volontariato, mentre nel pomeriggio, dalle ore 16 alle 20 al Parco Corsini, si terrà l’iniziativa “Le associazioni incontrano i cittadini”, all'interno del cartellone di “Intrecci di rotte”.

Sarà un’occasione per conoscere più da vicino le tante realtà associative presenti sul territorio, scoprire le loro attività, i progetti e le opportunità di partecipazione e, per chi lo desidera, avvicinarsi al mondo del volontariato.

“Venticinque anni e cinque edizioni del Festival rappresentano un traguardo importante per la Consulta del Volontariato – sottolinea l’assessore al volontariato Emiliano Lazzeretti – ma soprattutto testimoniano la ricchezza e la vitalità del tessuto associativo fucecchiese. Le associazioni sono una componente fondamentale della nostra comunità e svolgono ogni giorno un lavoro prezioso in ambiti diversi, mettendo a disposizione tempo, energie, competenze e passione. Questo Festival è un modo per ringraziare tutte le persone che si impegnano nel volontariato e, allo stesso tempo, per far conoscere ai cittadini le tante opportunità di partecipazione presenti sul territorio”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa