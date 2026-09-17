Fulmine vicino alla scuola: evacuata la 'Giacomo Puccini' di Torre del Lago

Il maltempo sta colpendo nelle ultime ore la Versilia, con pioggia, fulmini e tuoni nella notte e nella mattinata. Nella giornata di oggi, a Torre del Lago, è stata evacuata la scuola elementare 'Giacomo Puccini' per un fulmine caduto vicino alla struttura, che ha fatto saltare l'impianto elettrico.

I bambini sono tornati a casa e gli elettricisti del Comune sono intervenuti per riparare il danno. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco.

Non ci sono stati feriti.