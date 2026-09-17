Buongiorno oggi ringrazio Filippo per la ricetta ai Fusilli con crema di carote e sgombro. Filippo mi ha raccontato che lui e sua moglie si alternano in cucina a secondo dei loro orari di lavoro, ha iniziato a cucinare per necessità, con il tempo è diventa una passione. Questo è un bel primo piatto sostazioso ed equilibrato.

Lo sgombro è un pesce azzurro è raccomandato dai medici per il suo apporto in grassi omega-3, particolarmente adatti per chi è affetto da ipercolesterolemia. Oltre che cucinato fresco, lo sgombro viene anche conservato in scatola, eventualmente previa affumicatura, sott'olio, al naturale o insaporito con vari ingredienti quali il vino bianco.

Lo sgombro, al contrario di molti altri pesci pelagici, ha un basso contenuto di mercurio nelle carni, per cui il consumo è sicuro fino ad almeno due volte a settimana.

Fusilli con crema di carote e sgombro

Ingredienti per 4 persone

320 gr di fusilli

350 gr di carote

50 gr di zenzero fresco

200 gr di filetti di sgombro fresco

80 gr di fagioli cannellini

40 gr di pinoli

1 spicchio di aglio

La buccia edibile di un limone

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Iniziate a preparare la crema di carote: tagliatele a rondelle o a cubetti, grattugiate lo zenzero, in una padella riscaldate un filo di olio e aggiungete l’aglio schiacciato per insaporire, poi aggiungete le carote e lo zenzero e saltare un paio di minuti con sale e pepe. Trasferite le carote in un frullatore, aggiungete i pinoli, un filo di olio, sale, pepe e frullate fino ad ottenere una crema liscia, aggiungendo un po’ di acqua se diventa troppo densa. Pulite lo sgombro rimuovendo le spine e tagliatelo finemente, condite con sale, pepe, buccia di limone grattugiata e un filo di olio. Saltare per pochi minuti i cannellini e lo sgombro in padella. Cuocete i fusilli in acqua bollente salata, scolateli e amalgamateli con la crema di carote. Mettete nel piatto i fusilli con la crema, posizionate sopra i pezzettini di sgombro e i fagioli, aggiungete un po’ di scorza di limone grattugiata e una spolverata di pepe.

Filippo

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