Gioco d'azzardo online, criticità anche nei piccoli Comuni toscani: presentato lo studio Federconsumatori-Isscon-Cgil

Ieri è stata presentata la terza edizione del report nazionale “Non così piccoli. Azzardo, un problema in più per i piccoli Comuni italiani” promosso da Fondazione Isscon, Federconsumatori e Cgil, che per la prima volta mette sotto osservazione in modo sistematico il fenomeno dell’azzardo nei Comuni italiani tra 2.000 e 10.000 abitanti. L’indagine analizza 3.146 Comuni, circa il 40% dei Comuni italiani, nei quali vive quasi un quarto della popolazione. Nel 2025, in questi territori, sono stati giocati 34,7 miliardi di euro tra gioco fisico e online, con 4,6 miliardi di euro di perdite.

Nel 2025 in Toscana si contano 314 conti di gioco online ogni 1.000 residenti, ma spiccano le impennate di Bientina (+582% di giocate pro capite nel biennio) e Larciano (+255%), mentre Monsummano Terme registra la giocata pro capite più alta della regione.

L’impatto del gioco d’azzardo da remoto in Toscana mostra una diffusione capillare che, al di là delle medie generali, rivela acute anomalie territoriali concentrate in centri locali di minori dimensioni. Al 31 dicembre 2025, in Toscana risultano attivi 823.560 conti di gioco online, una cifra che rappresenta il 4,8% del totale nazionale. Questo dato corrisponde a una densità regionale di 314 conti attivi ogni 1.000 residenti nella fascia d’età compresa tra 18 e 74 anni. La raccolta media pro capite per l’azzardo da remoto nell’insieme dei Comuni toscani si attesta a 1.896,26 €, mentre la media ponderata calcolata per i Comuni con popolazione tra 2.000 e 9.999 residenti si posiziona a 1.859,14 €.

I piccoli Comuni in crisi acuta: le impennate di Bientina e Larciano

Sebbene i dati medi regionali risultino inferiori alla media nazionale, l’analisi disaggregata evidenzia la presenza di piccoli Comuni toscani inseriti nel gruppo delle 113 realtà nazionali in “crisi acuta da azzardo”, caratterizzate da giocate pro capite superiori al doppio del valore medio del Paese. In queste realtà emergono flussi finanziari particolarmente elevati rispetto alla popolazione residente:

– Bientina (Pisa): nel 2025 ha registrato una raccolta complessiva nell’online pari a 34.574.662,65 €, a fronte di vincite per 32.707.393,34 € e perdite secche per i cittadini pari a 1.867.269,31 €. La giocata pro capite per residente (18-74 anni) è salita a 5.538,15 €, segnando una crescita del +172,9% rispetto al 2024 (+21,9 milioni di euro) e del +582,2% rispetto al 2023 (quando si attestava a 821,95 €).

– Larciano (Pistoia): ha raggiunto nel 2025 una raccolta da remoto di 25.589.931,13 €, con vincite pari a 24.441.683,59 € e perdite nette per i residenti di 1.148.247,54 €. La giocata media pro capite ha toccato i 5.595,87 €, registrando un incremento del +65,1% in un solo anno (+10,1 milioni di euro rispetto al 2024) e del +255,8% nel biennio 2023-2025.

– Monsummano Terme (Pistoia) al vertice tra le realtà medio-grandi. Tra i Comuni toscani con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, la giocata media pro capite più elevata della regione appartiene a Monsummano Terme (Pistoia). Con una popolazione di 20.863 residenti, il Comune registra nel 2025 una raccolta pro capite nell’online pari a 5.741,09 € per ogni abitante tra 18 e 74 anni.

Il rischio di riciclaggio di capitali illeciti

Il rapporto evidenzia come la concentrazione di volumi di spesa così ingenti in centri di ridotte dimensioni demografiche sollevi pesanti interrogativi sulla provenienza del denaro. Fenomeni di questo tipo possono essere legati all’operatività di “supergiocatori” professionisti o all’utilizzo di connessioni VPN geolocalizzate, ma rappresentano anche un segnale d’allarme per il possibile impiego delle piattaforme legali da parte della malavita organizzata a scopo di riciclaggio.

Le richieste di trasparenza e regolamentazione

A fronte delle criticità riscontrate sul territorio, Federconsumatori-Cgil-Isscon avanzano quattro richieste primarie:

– Piena trasparenza informativa: Sospensione immediata dell’oscuramento dei dati e pubblicazione disaggregata e integrale delle giocate fisiche e online per ciascun Comune.

– Controlli sui flussi finanziari: Avvio di indagini approfondite sulla provenienza dei capitali immessi nel gioco da remoto, con particolare attenzione alle piattaforme più opache come il Poker e il Betting Exchange.

– Tutela dei cittadini e divieti: Applicazione stringente delle limitazioni all’offerta e rispetto rigoroso dei divieti di pubblicità sull’azzardo.

– Autonomia agli enti locali: Restituzione ai Comuni di effettivi poteri di regolazione e contrasto al fenomeno sui propri territori.

Il confronto tra regioni

Il confronto tra la Toscana e le altre regioni italiane evidenzia come la Toscana si trovi complessivamente nella fascia medio-bassa della classifica nazionale per volumi medi di gioco online pro capite, pur registrando anomalie finanziarie marcate in specifici centri locali.

Nel 2025, la raccolta media pro capite nell’azzardo online in Italia (calcolata sulla popolazione tra 18 e 74 anni sull’insieme dei 7.896 Comuni) è stata pari a 2.365,81 €.

La Toscana registra una media complessiva di 1.896,26 € pro capite, posizionandosi al 14° posto tra le 20 regioni italiane, al di sotto della media nazionale e distante dai picchi rilevati nel Mezzogiorno.

I valori più estremi d’Italia si registrano in Campania a Baia e Latina (CE) con 102.675,55 € pro capite, in Lombardia a Polaveno (BS) con 22.955,48 € e in Basilicata a Francavilla in Sinni (PZ) con 21.927,57 €.

I due piccoli Comuni toscani in classifica (Larciano a 5.595,87 € e Bientina a 5.538,15 €) superano di oltre due volte la media nazionale (2.365,81 €), collocando la regione tra quelle interessate dal fenomeno delle “crisi acute”. Tra le città toscane con più di 10.000 abitanti, il primato regionale va invece a Monsummano Terme (PT) con 5.741,09 € pro capite.

Mentre il “motore” principale dell’azzardo online per volumi complessivi si conferma nelle regioni del Mezzogiorno, la Toscana condivide con altre realtà del Centro-Nord una dinamica a macchia di leopardo: a fronte di una media regionale contenuta, si osservano impennate fortemente localizzate in singoli Comuni, legate all’operatività di piattaforme come il Betting Exchange e alla presenza di supergiocatori o connessioni VPN.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa