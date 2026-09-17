Il rombo delle Harley-Davidson arriva a Vinci: sabato la VI Ride of the Patriots

Le Harley-Davidson saranno protagoniste di Vinci nella mattina di sabato 19 settembre, per la VI Ride of the Patriots, organizzata dalla Legion of St. Michael, che porterà il rombo delle moto di Milwakee prima nel Capoluogo e poi in giro per la Valdelsa per una galoppata fino a San Gimignano (SI), attraverso Ponte a Elsa, Castelfiorentino e Montaione.

“Siamo felici di accogliere a Vinci la Ride of the Patriots, un appuntamento che unisce la passione per il motociclismo, la valorizzazione del territorio e, soprattutto, l’impegno concreto verso chi ha più bisogno - questo il commento di Daniele Vanni, sindaco di Vinci -. La presenza di tanti appassionati rappresenta anche un’occasione per far conoscere il nostro territorio e le sue bellezze. Come Amministrazione siamo quindi lieti di patrocinare questa iniziativa e di condividere il momento di raccoglimento dedicato ai Caduti e il valore della solidarietà che accompagnerà l’intera giornata. Un ringraziamento particolare agli organizzatori per la sensibilità e per aver scelto Vinci per svolgere questa splendida iniziativa”.

L’appuntamento per gli harleysti della Legion (ne sono attesi quasi 250) è alle 9.30 in Piazza Garibaldi. Seguirà un breve momento di raccoglimento con le autorità civili e militari al Parco della Rimembranza in onore ai Caduti, e poi la carovana partirà alle 10.30 per il giro di Vinci e alla volta della Città delle torri.

A Vinci ci sarà una delegazione di bikers, in Piazza della Libertà, dove dalle 17.00 aprirà le porte la cittadella, con stand espositivi, punti di ristoro con brace a vista e un palco per la musica dal vivo dei Pink Space.

La serata sarà anche l’occasione per gli organizzatori di raccogliere le donazioni da destinare al Centro Aiuto Donna Lilith.

L’intero evento è organizzato dalla Legion of St. Michael, associazione attiva nel terzo settore che si occupa di promozione del mototurismo, beneficenza e sostegno a distanza di persone svantaggiate.

La VI Ride of the Patriots gode del patrocinio del Comune di Vinci e del Comune di San Gimignano.

Le modifiche alla viabilità

-Piazza Garibaldi, dalle 9.00 alle 11.30: divieto di transito e sosta;

-Piazza della Libertà, Via Giovanni XXIII, Via Roma (dal civico 1 al civico 40) (dalle 13.00 del 19 alle 9.00 del 20 settembre): divieto di transito e sosta;

-Via Piumati, Via P. da Vinci (dalle 13.00 del 19 alle 9.00 del 20 settembre): divieto di sosta e doppio senso di circolazione.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa