Incendio all'interno di una falegnameria a Certaldo in Via del Pian di Sotto, alle 14.20 è intervenuta la squadra di Empoli, di Castelfiorentino e di Poggibonsi del comando di Siena. Sul posto sono state inviate tre squadre, due autobotte e un tridimensionale.

I Vigili del fuoco hanno spento l'incendio che ha interessato una zona del locale dove sono rimaste coinvolte delle cornici in legno e di alcuni prodotti per la lavorazione.

La situazione è sotto controllo, sono in corso le operazioni di bonifica. Non ci sono persone coinvolte.

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