Incendio nel garage di una casa a Pistoia, nessuna persona coinvolta

Incendio nel garage di una casa questo pomeriggio, giovedì 17 settembre, a Pistoia. Sul posto, in località Gello, alle 14 sono intervenuti i vigili del fuoco di Pistoia: all'arrivo delle squadre l'incendio risultava fuori controllo, interessando completamente il garage, un locale adiacente adibito a lavanderia con le fiamme e il calore che si stavano espandendo a parte dell'abitazione.

L'intervento delle squadre, intervenute con un'autopompa serbatoio e un'autobotte, ha consentito di abbassare rapidamente le fiamme e circoscrivere l'incendio, evitandone la propagazione all'interno dell'abitazione. Al termine delle operazioni, dato l'interessamento strutturale del garage e del terrazzo soprastante, è stato inibito l'uso dei locali. Non risultano persone coinvolte mentre le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.