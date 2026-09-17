Incidente sull'A11 tra Pistoia e Montecatini in direzione Pisa, riaperto il tratto

Cronaca Pistoia
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incidente stabbia
(foto di archivio)

Incidente questa sera lungo l'autostrada A11 Firenze-Pisa Nord, tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa. Come informa Autostrade il tratto, poco prima delle 20.30, è stato chiuso.

Sul posto stanno intervenendo soccorsi sanitari e meccanici, vigili del fuoco, pattuglie della polizia stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'ltalia.

Il traffico risulta al momento bloccato e si registrano 2 km di coda all'uscita obbligatoria di Pistoia verso Pisa.

Agli utenti in viaggio verso Pisa, dopo l'uscita obbligatoria a Pistoia, è consigliato si percorrere la SR 435 per poi rientrare in A11 a Montecatini Terme in direzione Pisa.

Riaperto il tratto tra Pistoia e Montecatini Terme

Poco dopo le ore 21:30 è stato riaperto il tratto compreso tra Pistoia e Montecatini Terme, in direzione Pisa, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 28, ora risolto. Così in un aggiornamento Autostrade per l'Italia comunicando che attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili.

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