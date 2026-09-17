Interruzione idrica programmata nel comune di Empoli

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Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Empoli, il giorno lunedì 21 settembre, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica a Terrafino, nelle vie del Castelluccio, I Maggio, Caciagli, Busoni e Reali.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a martedì 22 settembre, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque spa

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