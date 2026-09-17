Interruzione idrica programmata nel comune di Empoli

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Empoli, il giorno lunedì 21 settembre, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica a Terrafino, nelle vie del Castelluccio, I Maggio, Caciagli, Busoni e Reali.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a martedì 22 settembre, con le stesse modalità.
Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Fonte: Acque spa
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