Lineapelle, le interviste del secondo giorno

Seconda giornata di Lineapelle: tornano le interviste di Easy News Press Agency direttamente da Fiera Milano Rho.
Dopo la prima giornata, caratterizzata dalle visite dei sindaci del Comprensorio del Cuoio e delle istituzioni regionali, prosegue la manifestazione internazionale dedicata alla filiera della pelle, degli accessori, dei componenti, dei tessuti e dei materiali per calzature, pelletteria, abbigliamento e arredamento.
Qui potete trovare le interviste video ad alcuni dei protagonisti dell’edizione 2026.
Non perdetevi gli appuntamenti dei prossimi giorni!
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