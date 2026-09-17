Lineapelle, le interviste del secondo giorno

Economia e Lavoro Comprensorio del Cuoio
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lineapelle paris
(foto di archivio)

Seconda giornata di Lineapelle: tornano le interviste di Easy News Press Agency direttamente da Fiera Milano Rho.

Dopo la prima giornata, caratterizzata dalle visite dei sindaci del Comprensorio del Cuoio e delle istituzioni regionali, prosegue la manifestazione internazionale dedicata alla filiera della pelle, degli accessori, dei componenti, dei tessuti e dei materiali per calzature, pelletteria, abbigliamento e arredamento.

Qui potete trovare le interviste video ad alcuni dei protagonisti dell’edizione 2026.

Non perdetevi gli appuntamenti dei prossimi giorni!

 

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