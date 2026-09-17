Maltempo a Empoli, allagato il centro storico: acqua fino oltre i 10 centimetri nelle strade

Vasti allagamenti a Empoli a causa dell'ondata di maltempo che sta interessando il territorio. Le forti piogge hanno interessato in particolare il centro storico, dove diverse strade sono state invase dall'acqua, che in alcuni punti ha raggiunto i 10 centimetri.

Si registrano inoltre garage e piani inferiori allagati, con numerosi interventi dei vigili del fuoco per fronteggiare le criticità.

Situazione difficile anche nella frazione di Ponzano, già duramente colpita dagli allagamenti nel marzo 2025, dove si registrano nuove criticità legate alle precipitazioni.

Risultano al momento anche due incendi di abitazione per cortocircuiti elettrici nelle cantine raggiunte dall'acqua.

Sottopassi allagati

Forti criticità per quel che riguarda tutti i sottopassi della linea ferroviaria tra Carraia e la stazione. Il sottopasso della stazione è completamente allagato e non è possibile transitare in auto, così come risultano allagati i sottopassaggi pedonali all'interno dello scalo ferroviario. Allagati anche i sottopassi di Carraia e quello nei pressi della ex vitrum.

Numerosi soccorsi dei vigili del fuoco per evacuare dai sottopassi stradali allagati gli automobilisti le cui vetture sono rimaste bloccate. Non risultano vittime o feriti.

Bomba d'acqua, 40mm di pioggia in mezz'ora

Empoli è stata interessata da un fenomeno meteorologico particolarmente raro: 43 mm di pioggia piovuti in mezz'ora in un'area circoscritta. Sarà necessario attendere almeno un'ora affinché l'acqua prosegua il suo deflusso nei canali fognari. Ulteriori aggiornamenti verranno condivisi sui canali del Comune di Empoli.

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