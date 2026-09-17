Maltempo in Toscana, allagamenti a Massa Carrara e Viareggio: disagi alla viabilità

Nuova ondata di maltempo sulla Toscana nord-occidentale, con precipitazioni che hanno provocato allagamenti e disagi alla viabilità nei territori di Massa, Carrara e Viareggio, oltre che in alcune zone della Versilia.

A Massa si è verificato l'allagamento del sottopasso nei pressi dello stadio comunale. L'acqua ha interessato anche alcuni locali seminterrati e cantine. Criticità sono state segnalate anche a Carrara, dove le precipitazioni hanno causato rallentamenti e difficoltà alla circolazione in alcune zone.

Tra le aree maggiormente interessate c'è la frazione di Avenza, dove le condizioni della strada hanno richiesto particolare attenzione da parte degli automobilisti. Disagi sono stati registrati anche a Viareggio e in altre località della Versilia, con sottopassi allagati e presenza di acqua in alcuni tratti urbani della statale Aurelia.

A Marina di Carrara, intorno alle 7, un fulmine ha colpito una colonnina elettrica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.

Il quadro è caratterizzato da criticità circoscritte e distribuite sul territorio, legate soprattutto agli effetti delle precipitazioni sulla rete stradale e nelle aree maggiormente esposte agli accumuli d'acqua, anche in relazione alla difficoltà di smaltimento a valle o verso il mare.