Maltempo Toscana, esteso codice giallo per temporali forti

La perturbazione che sta interessando anche la Toscana prolungherà i suoi effetti fino alla giornata di domani, venerdì 18 settembre. Nel pomeriggio di oggi temporali sparsi saranno più probabili e frequenti sulle zone centrali, in lento esaurimento in serata. Nella notte di domani e al primo mattino possibili isolati temporali tra Arcipelago e costa centrale. Verso fine mattinata e pomeriggio temporali sparsi previsti sulle zone interne centrali e meridionali. Si tratta di fenomeni più localizzati ma puntualmente di forte intensità.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso il codice giallo, per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, a gran parte della regione ad esclusione delle zone nord-occidentali con validità dalla mezzanotte alle ore 20 di domani, venerdì.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

Notizie correlate