Pankaj Mishra, Pier Luigi Bersani e Murubutu aprono la seconda edizione di /contè.sto/ festival

Ci siamo. La città di Empoli diventerà palcoscenico a cielo aperto della seconda edizione di /contè.sto/ festival - La storia di profilo, dal 18 al 20 settembre 2026. Direttore scientifico, una conferma, Carlo Greppi, storico contemporaneista, autore di numerosi saggi sulla storia del Novecento, di libri per ragazzi e di manuali scolastici e curatore della serie Laterza “Fact Checking: la Storia alla prova dei fatti”.

Apertura venerdì 18 settembre 2026 da piazza Farinata degli Uberti alle 18 con Pankaj Mishra in collegamento, alle 21 Pier Luigi Bersani e alle 22.15 a La Redazione Empoli (ex cinema La Perla, via dei Neri 5), evento speciale Murubutu Lettaraturap/TALK.

Tutti gli appuntamenti del festival sono a ingresso libero fino a esaurimento posti e gratuiti.

FOCUS PRIMA GIORNATA DEL FESTIVAL - Paolo Di Paolo dialogherà con Pankaj Mishra partendo da Una questione di punti di vista, “Il mondo dopo Gaza”. Saggista e romanziere, intellettuale di una levatura straordinaria, Pankaj Mishra è tra le voci più lucide e indispensabili del pensiero post-coloniale globale e autore de Il mondo dopo Gaza (Guanda), e porterà a Empoli il suo sguardo sulla storia e sul nostro tempo. I suoi saggi, pubblicati dai più prestigiosi editori e periodici internazionali, rappresentano una bussola etica essenziale per comprendere i conflitti del presente e le complessità del Sud del mondo.

Alle 21, Pier Luigi Bersani, figura centrale della storia politica italiana tra la Prima e la Seconda Repubblica, sarà intervistato da Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli su ‘politici & politiche’. Nel dialogo con il sindaco, si cercherà di decifrare i profili plurali che possono assumere l’impegno, la militanza e il potere, esplorando il vissuto di donne e uomini che, facendo politica, hanno cercato di fare la Storia.

Nell’incontro si parlerà anche dell’ultimo libro scritto da Bersani, Chiedimi chi erano i Beatles. I giovani, la politica, la storia. In queste pagine, nate da un viaggio lungo tutta l’Italia e dalle conversazioni avute con studenti, giovani militanti e attivisti, Pier Luigi Bersani racconta i momenti chiave della vicenda italiana ed europea, per capire quale è il senso della buona politica, e quale atteggiamento tenere verso il nuovo tecno-capitalismo e le derive della globalizzazione.

Alle 22.15 la scena di /contè.sto/ si sposta in via dei Neri, 5, a La Redazione Empoli con “Murubutu Letteraturap/TALK”. Scoprire i romanzi attraverso il rap, un percorso che connette musica e letteratura. Un progetto, un viaggio, un talk che indaga i legami tra rap e letteratura. Lui è Alessio Mariani in arte Murubutu, docente di filosofia e storia al Liceo “Matilde di Canossa” di Reggio Emilia e rapper affermato.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA - Si prosegue sabato 19 settembre, seconda giornata del festival: alle 10 da piazza Farinata degli Uberti con Vincenzo Trione che parlerà di ‘artisti & artiste’; alle 11.30, ci sposteremo in piazza Madonna della Quiete con Beatrice Falcucci su ‘esploratori & esploratrici’. Si riprenderà alle 15 con Carmine Pinto, in piazza del Popolo con ‘banditi & bandite’; alle 16.30, nel Chiostro degli Agostiniani (via dei Neri, 15) ci sarà Valeria Galimi che interverrà sugli e sulle ‘intellettuali’.

Nel tardo pomeriggio, alle 18, in piazza Farinata degli Uberti a salire sul palco della storia sarà Massimo Bucciantini che racconterà di ‘scienziati & scienziate’. Chiusura alle 21 con Mariano Tomatis dal palco di piazza del Popolo che intratterrà il pubblico con una lezione speciale sulle ‘veggenti’.

Domenica 20 settembre, ultimo giorno di /contè.sto/: apertura alle 10, in piazza Madonna della Quiete con Claudio Ferlan che parlerà di ‘religiosi & religiose’; alle 11.30, Valeria Deplano da piazza del Popolo racconterà di ‘coloni & colone’. Alle 15, nel Chiostro degli Agostiniani, incontro con Bruno Maida sul tema ‘bambini & bambine’; alle 16.30, da piazza Farinata degli Uberti sarà Valentine Lomellini a intervenire su ‘terroristi & terroriste’.

Alle 18, in piazza del Popolo si parlerà di ‘partigiane e partigiane’ con Chiara Colombini, alle 19.30, da piazza Farinata degli Uberti focus su ‘editori & editrici’ con Giuseppe Laterza.

Gran finale di questa edizione, alle 21, in piazza Farinata degli Uberti, ‘Pasolini fronte / retro’ con Ascanio Celestini intervistato dal direttore scientifico, Carlo Greppi.

Celestini, uno dei massimi esponenti del teatro di narrazione italiano, attore, regista e scrittore, attraverso un meticoloso lavoro d'archivio e di raccolta di testimonianze orali ha dato voce alla memoria del proletariato e alle storie dimenticate dei margini. Dalla strage delle Fosse Ardeatine alla vita nei manicomi, le sue opere sono un presidio di resistenza civile. Il suo prossimo libro, in uscita il 19 giugno, è Pasolini. Una vita, anzi due (Laterza).

Il festival /contè.sto/ è promosso dal Comune di Empoli con il patrocinio della Regione Toscana, main sponsor Unicoop Firenze e il contributo di Acque spa e NGM.

Programma, aggiornamenti e molto altro sono disponibili sul sito https://www.contestofestival.it/