Torna Pontedera Cosplay: in centro caccia al tesoro, mercatini fantasy e musica

Pontedera si prepara a tornare protagonista del mondo cosplay e della cultura pop con la sesta edizione di Pontedera Cosplay, una manifestazione che anno dopo anno è cresciuta, ampliando il programma, le collaborazioni e il coinvolgimento del centro cittadino e delle attività commerciali. Per l'edizione 2026 che si terrà venerdì 25 e sabato 26 settembre l'evento si estenderà tra Piazza Martiri della Libertà, Piazza Curtatone, Piazza Cavour, Via Saffi e Via 1° Maggio, quest'ultima dedicata al mercatino fantasy. L'obiettivo è ancora una volta quello di animare il centro storico e creare un collegamento sempre più diretto tra manifestazione, pubblico e commercio, attraverso un programma ricco di appuntamenti per appassionati, famiglie e visitatori.

Tra le principali novità c'è la “Caccia Magica” tra le Vetrine, un percorso a tappe che coinvolgerà le attività commerciali aderenti. I partecipanti dovranno risolvere indizi e raggiungere i diversi punti del percorso, trasformando la visita ai negozi in una vera caccia al tesoro a tema fantasy. Grande spazio sarà dedicato alle sfilate sul corso cittadino, con figuranti, mascotte e cosplayers ispirati a grandi saghe e personaggi: Il Signore degli Anelli, Harry Potter, Il Trono di Spade, supereroi, pirati, principesse e horror.

Sabato sarà protagonista anche “Vespa & Cosplay”, realizzato in collaborazione con il Vespa Club Pontedera: una speciale sfilata unirà il mondo del cosplay a uno dei simboli della città. Sarà inoltre presente un Punto Foto Vespa e Cosplayer, collegato a un concorso a premi. Il programma proseguirà con numerose attività di intrattenimento e azione, grazie alla presenza di associazioni che animeranno le piazze con dimostrazioni di combattimento a tema ed esposizioni di materiale telefilmico.

Per gli appassionati di giochi e creatività ci sarà l'Area Gaming e Laboratori, con postazioni dedicate ai giochi da tavolo, ai videogames vintage e al retrogaming, oltre a laboratori pratici dedicati al disegno manga. Non mancherà la musica dal vivo: venerdì e sabato alcune band locali proporranno un repertorio dedicato al mondo nerd, alle sigle più amate e ai grandi successi della musica pop degli anni '90. In Via 1° Maggio spazio al tradizionale Mercatino Fantasy, con stand selezionati dedicati a gadget, fumetti e molto altro.

Sabato mattina torneranno inoltre i photoset a Villa Crastan, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati. La storica villa ospiterà fotografi professionisti e cosplayers per realizzare set fotografici dedicati ai costumi e ai personaggi. A completare l'atmosfera saranno le vetrine a tema comics e fantasy, con il coinvolgimento dei commercianti del centro, chiamati a trasformare le proprie vetrine in parte integrante della scenografia della manifestazione.

"Un percorso reso possibile anche grazie al sostegno delle istituzioni. Voglio ringraziare - aggiunge il Responsabile di Confesercenti Provincia di Pisa Claudio Del Sarto - oltre a Nerdreams Events per la collaborazione il Comune di Pontedera, e in particolare l'assessore al Commercio Alessandro Puccinelli, e la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, con un ringraziamento particolare al presidente Valter Tamburini, per il sostegno e per aver creduto nella manifestazione fin dalle sue prime edizioni. Infine un importane ringraziamento algli sponsor: Magazzini Mangini, Futurline di Pontedera, Giusti Auto e CRV Volterra, realtà che hanno scelto di accompagnare concretamente la crescita dell'evento".

"Siamo felici di poter portare nuovamente queste iniziative nel centro di Pontedera – spiega la Presidente di Confesercenti Pontedera Valentina Aurilio - e soprattutto di aver ampliato le partnership locali e non solo. Il sostegno delle istituzioni, delle associazioni, dei commercianti e degli sponsor dimostra che Pontedera Cosplay è cresciuto e che sempre più realtà credono nelle sue potenzialità. Il nostro obiettivo è continuare a portare persone nel centro, animare le attività commerciali e costruire un evento sempre più importante per Pontedera e per il territorio".

Fonte: Confesercenti Pisa

Notizie correlate