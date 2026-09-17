Puliamo il Mondo 2026, Fucecchio si mobilita per l'ambiente

Anche quest'anno il Comune di Fucecchio rinnova la propria adesione a Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente. Un appuntamento corale che dal 18 al 20 settembre vedrà cittadine e cittadini, giovani, studentesse e studenti, uniti a tante realtà del territorio per rendere Fucecchio più pulita, decorosa e accogliente.

Un'attenzione centrale è riservata alle scuole primarie del territorio: grazie alla sinergia tra l'amministrazione comunale e Legambiente, l'iniziativa si trasforma per le giovanissime e i giovanissimi alunni in un percorso di educazione ambientale attivo e coinvolgente. Attraverso attività ludico-ambientali pensate su misura, bambine e bambini impareranno sul campo il valore del rispetto della natura e della cura dei beni comuni, scoprendo che la tutela dell'ambiente può essere anche un momento di gioco, condivisione e crescita civica.

L'iniziativa vedrà la partecipazione di oltre 140 persone:

- Le scuole, con circa 40 alunne e alunni delle classi quinte dei plessi Collodi (Querce), I Maggio (Galleno) e Bardsky (Ponte a Cappiano);

- Le associazioni e le contrade, con circa 100 volontarie e volontari appartenenti a Contrada San Pierino, Contrada Samo, Contrada Ferruzza, Contrada Porta Raimonda, Libreria Blume, Folgore Pallacanestro, Movimento Shalom, CAI e Pubblica Assistenza.

Il programma

. Venerdì 18 settembre: giornata interamente dedicata alle scuole primarie del territorio e all'educazione ambientale dei più piccoli;

. Sabato 19 e domenica 20 settembre: giornate riservate alle associazioni, alle contrade e alle realtà locali aderenti.

"Puliamo il Mondo rappresenta molto più di una semplice raccolta dei rifiuti: è un fondamentale momento di partecipazione attiva e di educazione ambientale che coinvolge tutta la nostra comunità, a partire dai più piccoli - dichiara l'assessora all'ambiente Sabrina Mazzei -. Crediamo fortemente nel valore formativo delle attività ludico-ambientali promosse con le scuole primarie: educare le giovanissime e i giovanissimi al rispetto del territorio attraverso il gioco e l'esperienza diretta è lo strumento più potente per prevenire e contrastare la piaga dell'abbandono incivile dei rifiuti. Ringrazio sentitamente le scuole, le e i docenti, le associazioni, le contrade e tutte le volontarie e i volontari che dedicheranno il proprio tempo alla cura di Fucecchio: prendersi cura degli spazi pubblici significa prendersi cura del futuro e della qualità della vita di tutte e tutti".

Soddisfazione e gratitudine sono state espresse anche da Stefano Busoni, presidente di Legambiente Empolese Valdelsa:

"È una campagna storica che negli anni continua a crescere, raccogliendo un numero sempre maggiore di adesioni da parte di cittadine, cittadini, istituzioni e associazioni. Promuovere il senso civico e il rispetto del bene ambientale fin dall'infanzia è essenziale: un'iniziativa come Puliamo il Mondo va proprio in questa direzione. Un sincero ringraziamento all'amministrazione comunale di Fucecchio e a tutte le realtà locali che scenderanno in campo per proteggere l'ambiente".

L'amministrazione comunale ringrazia calorosamente tutte le persone e le realtà coinvolte che, con il loro entusiasmo e il loro contributo concreto, continuano a sensibilizzare la comunità sul valore della salvaguardia ambientale e del decoro urbano.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa