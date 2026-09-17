Ripristinati i canali di contatto di Plures

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Sono nuovamente operativi app AliaEstra, servizi web, call center e sportelli

Sono tornati pienamente operativi i servizi disponibili tramite app AliaEstra, web, call center e sportelli del gruppo Plures. È stato risolto il guasto che aveva interessato a livello globale la piattaforma Salesforce, causando interruzioni anche ai canali di contatto.

Alia Plures si scusa per i disagi e ringrazia gli utenti per la pazienza.

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