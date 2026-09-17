Santa Croce sull'Arno: ultimata la nuova rotatoria dedicata a Giancarlo Parenti

La nuova rotatoria situata al confine con Fucecchio, nei pressi del cimitero, è stata ufficialmente ultimata. A darne l'annuncio è il Direttivo della Curva Parenti, storica tifoseria della pallavolo santacrocese, che si è spesa in prima persona per la sistemazione e la cura di questo snodo viario al confine tra i comuni.

​L'infrastruttura si presenta oggi completamente riqualificata e porta con sé un forte valore affettivo per tutta la comunità. Nel ricordare Giancarlo Parenti, sul cartello esposto nella rotatoria spicca infatti la toccante frase: "Giancarlo vive nel cuore di chi resta".

​Il Direttivo desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera. Un ringraziamento particolare va a Renzo Parenti, fratello di Giancarlo, che è stato vicino ai ragazzi della curva e ha sostenuto il progetto.

​Con il completamento dei lavori, la nuova rotatoria non solo migliora la viabilità e il decoro della zona, ma diventa un simbolo di memoria condivisa e profondo legame con il territorio.

Fonte: Curva Parenti

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