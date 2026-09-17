Santa Croce sull'Arno: ultimata la nuova rotatoria dedicata a Giancarlo Parenti

Attualità Santa Croce sull'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile

A darne l'annuncio il Direttivo della Curva Parenti

La nuova rotatoria situata al confine con Fucecchio, nei pressi del cimitero, è stata ufficialmente ultimata. A darne l'annuncio è il Direttivo della Curva Parenti, storica tifoseria della pallavolo santacrocese, che si è spesa in prima persona per la sistemazione e la cura di questo snodo viario al confine tra i comuni.

​L'infrastruttura si presenta oggi completamente riqualificata e porta con sé un forte valore affettivo per tutta la comunità. Nel ricordare Giancarlo Parenti, sul cartello esposto nella rotatoria spicca infatti la toccante frase: "Giancarlo vive nel cuore di chi resta".

​Il Direttivo desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera. Un ringraziamento particolare va a Renzo Parenti, fratello di Giancarlo, che è stato vicino ai ragazzi della curva e ha sostenuto il progetto.

​Con il completamento dei lavori, la nuova rotatoria non solo migliora la viabilità e il decoro della zona, ma diventa un simbolo di memoria condivisa e profondo legame con il territorio.

Fonte: Curva Parenti

Notizie correlate

Comprensorio Cuoio
Attualità
16 Settembre 2026

Lineapelle, toscana protagonista alla fiera di Milano

La Toscana è protagonista a Lineapelle, la manifestazione internazionale dedicata alla filiera della pelle, degli accessori, dei componenti, dei tessuti e dei materiali per calzature, pelletteria, abbigliamento e arredamento, in [...]

Santa Croce sull'Arno
Attualità
15 Settembre 2026

Prima campanella della scuola a Santa Croce sull'Arno, il saluto del sindaco Roberto Giannoni

Prima campanella anche per gli studenti di Santa Croce sull'Arno con il loro sindaco Roberto Giannoni e con la nuova dirigente scolastica Marzia Caneschi che reggerà l'istituto comprensivo per l'anno [...]

Santa Croce sull'Arno
Attualità
14 Settembre 2026

Alla Biblioteca 'Adrio Puccini' torna l’università dell’età libera, corsi di inglese e cicli di storia dell'arte per adulti

Al via la nuova stagione formativa e culturale dell’Università dell’Età Libera promossa dal Comune di Santa Croce sull'Arno presso la Biblioteca Comunale "Adrio Puccini" in Largo Delio Nazzi, 1. A [...]



Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno

<< Indietro

torna a inizio pagina