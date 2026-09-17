Soccorso sull'Amiata un uomo gravemente ustionato: trasferito a Pisa con Pegaso

Questo pomeriggio un uomo è rimasto gravemente ustionato in un incidente domestico a Castel del Piano, in provincia di Grosseto. Sul posto, poco prima delle 17, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118: data la gravità delle lesioni riportate è stato attivato l'elisoccorso Pegaso.

In seguito alle prime cure sul posto da parte dei sanitari l'uomo, un 74enne, è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso al Centro Grandi Ustioni dell'ospedale Cisanello di Pisa, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.