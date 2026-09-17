L'Use basket torna a ricordare il presidente Ademaro Lombardi: il torneo nel weekend

Il PalaSammontana di Empoli
Nel prossimo fine settimana l’Use basket torna a ricordare, come ogni anno, il suo indimenticato presidente Ademaro Lombardi. Quest’anno la nona edizione del trofeo sarà inserita all’interno del torneo Olimpiadi della città metropolitana, su invito del CONI e del Comune di Empoli. In campo scenderanno le squadre Under 15 Eccellenza.
Il calendario:
Sabato 19 settembre
Ore 15 Use-Prato (pala Sammontana)
Ore 15.30 Reggello-Firenze Accademy (Lazzeri bis)
Domenica 20 settembre
Ore 10 Finale 3° e 4° posto fra le perdenti del giorno precedente (Lazzeri bis)
Ore 10.30 Finale al pala Sammontana
Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa
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