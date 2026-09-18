25° anniversario dell’ospedale di Nottola, il logo è di un giovane studente

È del giovane Adriano Inches il logo realizzato in occasione del 25° anniversario degli Ospedali Riuniti della Valdichiana Senese. Il suo progetto è stato scelto tra le 12 proposte grafiche realizzate da studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Valdichiana, indirizzo Grafica e Comunicazione. Il logo selezionato, a seguito della valutazione di una commissione composta da personale dell’ospedale, è stato quindi utilizzato per la realizzazione del materiale informativo dedicato alle celebrazioni.

I festeggiamenti ufficiali del 25ennale prenderanno il via venerdì 25 settembre, alle ore 15:30 nella Cappella dell’ospedale, con una Santa Messa celebrata dal Cardinale Augusto Paolo Lojudice.

Sabato 26 settembre, invece, Nottola aprirà le porte alla popolazione per una giornata dedicata alla comunità, alla valorizzazione delle professionalità e dei servizi e alla condivisione dei progetti che caratterizzano la struttura.

La mattinata avrà carattere istituzionale e vedrà i saluti del direttore generale facente funzione dell’Asl Toscana sud est Biancamaria Rossi, del presidente della Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia - Valdichiana Senese e sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, dell’onorevole Francesco Michelotti, della direttrice di Nottola Barbara Bianconi, della direttrice della SdS Amiata Senese e Val d’Orcia - Valdichiana Senese Simonetta Feri e la già ministro della Sanità Rosy Bindi. È stato invitato a partecipare anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Nel corso della giornata, i professionisti dell’ospedale presenteranno alla cittadinanza progetti, servizi e percorsi assistenziali che caratterizzano la struttura, offrendo un’occasione di conoscenza e confronto con la comunità. Saranno inoltre allestiti stand informativi curati dai professionisti di Nottola e dalle numerose associazioni del territorio che, nel corso degli anni, hanno sostenuto e accompagnato l’attività della struttura, contribuendo concretamente alla sua crescita e al suo rapporto con la comunità.

Nel pomeriggio, uno spazio sarà dedicato alla presentazione dei 12 loghi realizzati dagli studenti dell’Istituto Valdichiana, con la premiazione del progetto utilizzato per il 25ennale. Nell’occasione saranno inoltre consegnati riconoscimenti alle associazioni del territorio che negli anni si sono distinte per il loro impegno e per il prezioso supporto offerto all’ospedale.

A chiudere la giornata sarà il concerto del NOTTCORO, una realtà attiva da tre anni e composta da pazienti oncologici e operatori. La musica del NOTTCORO rappresenterà così il momento conclusivo di una giornata dedicata alla storia, al presente e al futuro degli Ospedali Riuniti della Valdichiana Senese: un’occasione per celebrare non soltanto 25 anni di attività, ma anche il forte legame tra Nottola, i suoi professionisti, i pazienti, le associazioni e l’intera comunità del territorio.

Fonte: Ufficio Stampa