A Lineapelle si sono registrate oltre 22.800 presenze

Dal 15 al 17 settembre 2026, a Fiera Milano Rho, LINEAPELLE 108 ha ospitato 1.029 espositori e accolto 22.800 operatori professionali, di cui oltre 17.000 buyer, il 43% dei quali stranieri provenienti da 114 Paesi, registrando una crescita del 10% rispetto all’edizione di riferimento di settembre 2025. Un risultato che assume particolare valore alla luce di una fase economica e commerciale che continua a imporre alla filiera prudenza, capacità di reazione e necessità di ricercare di nuove prospettive.

Particolarmente significativo è il forte rimbalzo positivo, sia per numero di espositori (+21%) sia per presenze (+35%), rispetto all’edizione dello scorso febbraio, pesantemente penalizzata dai disagi logistici legati alla concomitanza, nel quartiere fieristico di Rho, di alcune gare dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

La solidità dell’edizione è emersa anche dalla partecipazione agli eventi, alle presentazioni e ai talk che hanno accompagnato le tre giornate di fiera. Un calendario che ha ampliato la dimensione commerciale della manifestazione trasformandola in occasione di confronto sui temi che stanno ridisegnando la filiera: creatività e innovazione, sostenibilità e tecnologia, formazione e nuovi scenari di mercato.

La prossima edizione di LINEAPELLE, dedicata alla stagione estiva 2028, si svolgerà da martedì 23 a giovedì 25 febbraio 2027.

Notizie correlate