A Palazzo Pegaso una giornata di confronto su democrazia e percorsi partecipativi per gli under 35

Lunedì 21 settembre, a partire dalle 9.30, palazzo del Pegaso ospiterà la “Festa della Costituzione”, una mattinata di dialogo e confronto tra le istituzioni e i giovani impegnati negli organismi di partecipazione civica della Toscana. L’iniziativa, organizzata in occasione dell’ottantesimo anniversario della prima seduta dell’Assemblea Costituente, si svolgerà nella sala consiliare e vedrà la partecipazione degli studenti degli istituti superiori di Firenze, del Parlamento regionale degli Studenti e delle Consulte Giovanili Comunali della Toscana.

Si comincerà col panel “I giovani e la Costituzione”, dove interverranno Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale; Mia Bintou Diop, vicepresidente della Regione Toscana; Bernard Dika, sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana.

Alle 10.45 seguirà la sessione “I giovani e la democrazia, strumenti di partecipazione”, dove interverranno Sergio Angarano, presidente del Parlamento regionale degli Studenti della Toscana, ed Elisa D’Amico, capodipartimento rapporti con i territori dell’associazione Generatio PRS. Seguiranno gli interventi dei presidenti delle Consulte Giovanili Comunali della Toscana e un dibattito conclusivo sul tema della partecipazione giovanile.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione di volontariato Generatio PRS (composta da ex membri del parlamento degli studenti della Toscana, rappresentanti del terzo settore e giovani amministratori locali), in collaborazione con Università di Firenze, Fondazione Fratelli Rosselli, Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea, ANPI Firenze, ANED Firenze.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale