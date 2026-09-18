Allagamenti a Empoli, Forza Italia interroga il sindaco: "Quanto è vulnerabile la città?"

Forza Italia porta in Consiglio comunale la questione delle criticità legate agli allagamenti di Empoli di ieri. La capogruppo di Empoli del Fare e segretaria di Forza Italia Empoli, Claudia Ghezzi, ha presentato una domanda di attualità in vista della seduta di lunedì 21 settembre, chiedendo al sindaco chiarimenti sugli interventi e sulle competenze relative alla rete di deflusso delle acque.

"Visto che Empoli sta manifestando più volte le medesime criticità anche in presenza di eventi atmosferici minori, la domanda che si deve porre chi amministra non è quanto eccezionale sia stato l'evento ma quanto sia vulnerabile la città", afferma Ghezzi. La consigliera chiede inoltre di chiarire le responsabilità tra Comune, Acque e Alia/Plures, osservando che "dire che da maggio scorso si sono fatti 130 interventi di pulizia e ispezione delle caditoie non dice nulla" senza rapportare il dato al numero complessivo delle caditoie presenti sul territorio.

La domanda di attualità