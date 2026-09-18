Anim’Attore, si chiude il primo modulo 'Teatro piccolissimo'

Prosegue con riscontri estremamente positivi il percorso di alta formazione teatrale "Anim’Attore per le nuove generazioni", promosso da Giallo Mare Minimal Teatro in partenariato con Elsinor Centro di Produzione Teatrale. I 10 ragazzi e ragazze selezionati tramite bando hanno appena concluso il primo modulo del corso, intitolato "Teatro piccolissimo".

Il progetto è finanziato dalla Regione Toscana (nell’ambito del PR Toscana FSE+ 2021/2027 e del progetto Giovanisì per l’autonomia dei giovani) e dall’Unione Europea, con l'obiettivo di formare una figura professionale autonoma in grado di coniugare recitazione, drammaturgia, regia e progettazione per le nuove generazioni e il pubblico intergenerazionale.

Il modulo "Teatro piccolissimo" ha fornito ai 10 attori e attrici in formazione strumenti e tecniche teatrali specifici per comunicare e interagire con i bambini della fascia d'età compresa tra 1 e 6 anni. A guidare i partecipanti in questo primo tassello del percorso formativo sono stati tre professionisti di riferimento del teatro per le nuove generazioni: Renzo Boldrini, Anna Balducci e Rossella Parrucci.

L'esperienza vissuta in aula dai corsisti sta dimostrando l'efficacia dell'approccio teorico-pratico del corso, che permette ai giovani artisti di esplorare la relazione drammaturgica ed emotiva con l'infanzia, preparando il terreno per le successive fasi della formazione.

Nelle prossime settimane il percorso proseguirà con i moduli dedicati alla narrazione, ai laboratori per la scuola, al teatro delle ombre e dei pupazzi, fino alle nuove tecnologie e al silent play.

I docenti dei moduli sono tutti professionisti di primo piano del mondo del teatro italiano: oltre ai già citati Boldrini, Balducci, Parrucci, ci sono anche Daria Paoletta, Giuseppe Antelmo, Maria Teresa Delogu, Giuditta Mingucci, Nadia Fiorio, Simone Guerro, Fabrizio Montecchi, Carlo Presotto e Ines Cattabriga.

Il 17 e 18 novembre 2026 è prevista la presentazione pubblica dei progetti finali, che si terrà al Minimal Teatro di Empoli e al Teatro Florida di Firenze.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa