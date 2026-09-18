Arianna Pisani al Piccolo Museo del Giocattolo con un workshop sulla Palestina

Riparte la stagione dell' associazione Amici del Piccolo Museo del Giocattolo con un'ospite d’eccezione: Arianna Pisani, illustratrice per l'infanzia e fumettista.

Domenica 27 settembre, Pisani terrà un workshop dedicato alla Palestina. Si parlerà di resistenza e di come "l'immaginario e la cura siano atti rivoluzionari per raccontare un mondo la cui narrazione si fa sempre più buia", spiega l'illustratrice.

Durante il workshop, aperto a tutte e tutti, verrà realizzata un'opera collettiva utilizzando i colori della bandiera palestinese. L'obiettivo, racconta Pisani, è creare "un'opera che parla di rabbia, rivoluzione e libertà. Vi aspettiamo!".

L'appuntamento è per domenica 27 settembre al Piccolo Museo del Giocattolo, in via Piave 66 a Cerreto Guidi, dalle 14.30 alle 17. Prima del workshop, alle 12.30, è previsto il pranzo. I posti sono limitati. Per prenotazioni: 347 4979742.

L'incontro è promosso da Cesvot, Arci Empolese Valdelsa, e Piccolo Museo del Giocattolo.

Qualche informazione su Arianna Pisani

Arianna Pisani, classe 1993, è un'illustratrice per bambine e bambini e fumettista internazionale. Gestisce la pagina Instagram Tassogazza, attraverso la quale parla di Palestina, antispecismo e crisi climatica.

"Tutte le lotte di liberazione sono interconnesse tra loro, la Palestina ci riguarda perché siamo tutti palestinesi. Non esiste un mondo libero senza una Palestina libera".

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