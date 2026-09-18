ASD Ponte a Egola all'esordio ufficiale: domenica la sfida al Castel del Bosco

È arrivato il momento dell’esordio ufficiale per la neonata ASD PONTEAEGOLA. Domenica 20 settembre, alle ore 16:00, allo Stadio Leporaia-Giani di Ponte a Egola, i NeroVerdi scenderanno
in campo per affrontare il Castel del Bosco, nella sfida valida per il primo turno della Coppa di Terza Categoria.
Una società nata appena pochi mesi fa, ma che in questo breve periodo è già riuscita a riaccendere l'entusiasmo di tanti Pontaegolesi. Lo dimostra la presenza sugli spalti registrata nelle ultime settimane in occasione delle amichevoli, un segnale importante di affetto e vicinanza verso questa nuova realtà calcistica.
"Ora, però, si fa sul serio. E dalla dirigenza arriva un invito chiaro: c'è bisogno di tutti. Di una comunità che torni a vivere lo stadio e a sostenere una squadra costruita con l'obiettivo di ritrovare, attraverso il calcio, uno spirito comune di appartenenza, unità e condivisione".
Domenica è il primo appuntamento ufficiale. Una partita che mette in palio il passaggio del turno, ma che rappresenta soprattutto il primo capitolo di una nuova storia.
"Tutti allo stadio, domenica alle ore 16:00, a sostenere i NeroVerdi dell'ASD PONTEAEGOLA! Forza Ponte a Egola!"
Fonte: Ufficio stampa
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