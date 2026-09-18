I bambini della scuola primaria di Vinci fanno da guida turistica ai coetanei di Voghiera (FE)

Le classi della scuola primaria 'Galilei' di Vinci hanno accolto stamattina, venerdì 18 settembre, i pari età della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo ‘Manzi’ di Voghiera (FE).

"È stata una mattinata davvero speciale, perché vedere i nostri bambini diventare guide per i loro coetanei ci ricorda quanto sia importante imparare attraverso la conoscenza e la condivisione - ha dichiarato Daniele Vanni, sindaco di Vinci -. Ringrazio la scuola e gli insegnanti per questo bellissimo progetto e gli amici di Voghiera a partire dal sindaco Paolo Lupini per essere venuti a Vinci. Siamo felici di aver iniziato questo percorso di scambio che continuerà nei prossimi mesi".

I bambini e le bambine del Comune in provincia di Ferrara sono stati accolti per un tour alla casa natale di leonardo ad Anchiano, a cui è seguita la visita al Museo Leonardiano nella sede del castello dei Conti Guidi.

Con loro i due sindaci, Paolo Lupini e Daniele Vanni, che sono stati guidati, insieme alla scolaresca romagnola, dai bambini vinciani, autori di una miniguida dei punti più significativi del Capoluogo, frutto di un progetto al quale gli stessi studenti della primaria hanno lavorato.

La visita sarà ricambiata nei prossimi mesi, a Voghiera.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa