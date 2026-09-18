Benvenuto Brunello, Vespa firma la piastrella della vendemmia 2026

Nell’anno del suo 80esimo anniversario, Vespa entra nella storia di Benvenuto Brunello. Sarà infatti lo scooter più famoso e amato al mondo a firmare la piastrella celebrativa della vendemmia 2026, istituita dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino nel 1992. La piastrella è destinata a unirsi alla collezione incastonata sulle mura dello storico palazzo comunale del borgo toscano.

È un incontro tra due simboli universalmente famosi e amati, divenuti ambasciatori di stile, creatività e del saper fare italiano nel mondo.

Per la 35^ edizione di Benvenuto Brunello (a Montalcino dal 19 al 23 novembre), il Consorzio rende così omaggio a una delle storie più affascinanti del Made in Italy: quella di un’idea nata nel 1946 e diventata un emblema universale di gioia di vivere, eleganza e libertà.

Vespa ha attraversato epoche e generazioni senza perdere la propria identità, cambiando per sempre l’idea di mobilità e influenzando cultura, design e costume. Con oltre 160 modelli e 20 milioni di esemplari diffusi sulle strade del mondo, ha superato i confini del prodotto industriale per entrare anche nel cinema, nella musica, nell’arte e nell’immaginario collettivo.

Per il presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, Giacomo Bartolommei: “Vespa è una storia che appartiene all’Italia e che parla al mondo. Brunello e Vespa nascono da esperienze molto diverse, ma condividono la capacità di trasformare il sapere, il lavoro e la visione italiani in un valore riconosciuto su scala globale. Nell’ottantesimo anniversario di Vespa e alla vigilia dei sessant’anni del nostro Consorzio, questo incontro assume un significato particolare: celebra due percorsi che hanno saputo evolvere nel tempo, mantenendo intatta la propria identità”.

La piastrella sarà svelata sabato 21 novembre al Teatro degli Astrusi a Montalcino nel corso del talk di Benvenuto Brunello moderato da Luciano Ferraro, vicedirettore del Corriere della Sera, a cui seguirà la tradizionale posa.

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